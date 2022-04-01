Продажа алкоголя в Киеве разрешена с сегодняшнего дня… но частично

С 1 апреля продажа алкоголя в Киеве разрешена. Рассказываем, когда и как можно купить алкогольные напитки в столице.

Напомним, незадолго после введения военного положения в Украине, 28 февраля, в Киеве и многих областях запретили продажу алкоголя. Тогда большинство магазинов убрали его с полок, хотя с некоторыми владельцами приходилось разговаривать полиции.

Такое решение было принято, чтобы уберечь население во время войны. Кто-то в начале нападения России пытался бы прятать свой стресс на дне бутылки, кто-то после выпивки становился бы неконтролируемым и добавлял бы лишней работы правоохранителям.

Через месяц власти Киева решили значительно ослабить ограничения. Приобрести алкоголь в столице теперь можно с 11:00 до 16:00 в магазинах и учреждениях сферы обслуживания.

Нам всем нужен трезвый ум, чтобы быстро и адекватно реагировать на нависшую над нами опасность в лице российских оккупантов.

Поэтому Вікна призывают не злоупотреблять алкоголем, а вносить вклад в нашу общую победу над врагом. Как это, например, делают волонтеры в Киеве.

Кстати, пресс-офицер 112 бригады ТРО ВСУ Андрей Ковалев считает, что возобновленная продажа алкоголя в Киеве было поспешным решением городских властей.

Об этом, а также повлияет ли такой факт на работу терробороны Киева, он сказал Вадиму Карпьяку во время телемарафона.