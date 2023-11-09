Фацелия: когда сеять растение для хорошего овощного урожая и как это правильно делать

Фацелией называют растение, которым на время засевают участки. С ее помощью улучшают структуру почвы и обогащают землю азотом.
Благодаря такому посеву уменьшают активный рост сорняков и других нежелательных растений в огороде. Фацелия: когда сеять сидерат и как правильно это делать — читай в материале.
Фацелия довольно хорошо восстанавливает плодородие на участке. Ее высаживают перед тем, как сажают овощи или ягоды.
Всего за несколько месяцев растение произрастает и вносит активные элементы в почву. После этого ее запахивают и оставляют в земле (при этом даже не нужно вносить традиционную органику: навоз, перегной, помет или компост).
Благодаря высокому содержанию азотных веществ, растение хорошо удобряет землю и защищает ее от молодых листьев. Поэтому восстановление истощенного после уборки урожая почвы происходит довольно быстро и легко.
Впервые сидерат высевают в начале весны после первого всхода снега. Растение может выдержать даже самые сильные морозы. Ровно через месяц площадь, на которой было усеяно это растение, очищают (срезают фацелию и вспахивают землю). После такого удобрения можно сажать на участке:
Важно, что это растение можно засевать в землю почти каждое время года (кроме зимы). Ее сеют несколько раз за сезон, чтобы фацелия принесла больше пользы участку.
Для хорошего посева пакет с семенами необходимо смешать с речным песком. После этого смесь разбрасывают на уже вспаханные участки.
Для сбалансированного удобрения почвы, воспользуйся следующими правилами:
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