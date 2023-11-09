Фацелія: коли сіяти рослину для гарного овочевого врожаю та як це правильно робити

Фацелією називають рослину, якою на деякий час засівають ділянки. З її допомогою поліпшують структуру ґрунту та збагачують землю азотом.
Завдяки такому посіву зменшують активний ріст бур’янів та інших небажаних рослин на городі. Фацелія: коли сіяти сидерат та як правильно це робити — читай у матеріалі.
Фацелія доволі добре відновлює родючість на ділянці. Її висаджують перед тим, як садити овочі або ягоди. Всього за кілька місяців рослина виростає та вносить активні елементи у ґрунт. Після цього її заорюють та залишають у землі (при цьому навіть не потрібно вносити традиційну органіку: гній, перегній, послід чи компост).
Завдяки високому вмісту азотних речовин, рослина добре удобрює землю та захищає її від молодого листя. Тому відновлення виснаженого після збирання урожаю ґрунту відбувається досить швидко та легко.
Вперше сидерат висівають на початку весни, після першого сходу снігу. Рослина може витримати навіть найсильніші морози.
Рівно через місяць площу, на якій була засіяна ця рослина, очищують (зрізають фацелію та зорюють землю). Після такого добрива можна саджати на ділянці:
Важливо, що цю рослину можна засівати у землю майже кожної пори року (крім зими). Її сіють кілька разів за сезон, аби фацелія дала більше користі ділянці.
Для гарного посіву пакет із насінням необхідно змішати з річковим піском. Після цього суміш розкидають на вже зорані ділянки.
Для збалансованого удобрення ґрунту, скористайся наступними правилами:
Раніше ми розповідали, як засушити троянду та правильно її зберігати.
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