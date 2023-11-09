Фацелія: коли сіяти рослину для гарного овочевого врожаю та як це правильно робити

Фацелією називають рослину, якою на деякий час засівають ділянки. З її допомогою поліпшують структуру ґрунту та збагачують землю азотом.

Завдяки такому посіву зменшують активний ріст бур’янів та інших небажаних рослин на городі. Фацелія: коли сіяти сидерат та як правильно це робити — читай у матеріалі.

Фацелія: коли сіяти та основні переваги

Фацелія доволі добре відновлює родючість на ділянці. Її висаджують перед тим, як садити овочі або ягоди. Всього за кілька місяців рослина виростає та вносить активні елементи у ґрунт. Після цього її заорюють та залишають у землі (при цьому навіть не потрібно вносити традиційну органіку: гній, перегній, послід чи компост).

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Завдяки високому вмісту азотних речовин, рослина добре удобрює землю та захищає її від молодого листя. Тому відновлення виснаженого після збирання урожаю ґрунту відбувається досить швидко та легко.

Фацелія: як сіяти та коли саме

Вперше сидерат висівають на початку весни, після першого сходу снігу. Рослина може витримати навіть найсильніші морози.

Рівно через місяць площу, на якій була засіяна ця рослина, очищують (зрізають фацелію та зорюють землю). Після такого добрива можна саджати на ділянці:

картоплю;

томати;

огірки;

гарбуз;

капусту;

перець;

баклажани;

бобові;

листову зелень.

Важливо, що цю рослину можна засівати у землю майже кожної пори року (крім зими). Її сіють кілька разів за сезон, аби фацелія дала більше користі ділянці.

Для гарного посіву пакет із насінням необхідно змішати з річковим піском. Після цього суміш розкидають на вже зорані ділянки.

Крім сидератів для ґрунту, рослину засівають для декорування:

клумб;

садів;

дитячих майданчиків;

дерев;

ягідних кущів;

грядок.

Фацелія як сидерат: правила посіву

Для збалансованого удобрення ґрунту, скористайся наступними правилами:

Посій фацелію, зберігаючи ширину між рядками в 45-60 см. При цьому нормою висіву насіння буде 5-6 кг/га. Засівай рослину на глибину до 3 см при вологому ґрунті. При цьому не забувай час від часу виривати на ділянці з сидератом бур’яни та очищувати землю від листя.

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