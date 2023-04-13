Armor Fest во Львове: познакомься с кумирами и помоги собрать на сверхлегкие бронежилеты для парамедиков

Рядом со смертью всегда идет жизнь, на передовой ее спасают парамедики. Рискуя собой, они оказывают помощь раненым украинским воинам, чтобы вернуть их к жизни и любимым людям.

Но быть медиком — это не только носить рюкзак с медикаментами, который может весить до 10 кг, а то и больше. Это носить на себе полную тяжелую амуницию.

Для парамедиков важна скорость и мобильность, а тяжелые бронежилеты часто мешают. Так что их важно оснастить сверхлегкими плитами.

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21 апреля во Львове планируется провести благотворительный фестиваль Armor Fest в рамках !FESTrepublic. Главной миссией мероприятия будет сбор миллиона гривен на приобретение сверхлегких плит Angel Armor для парамедиков. Подробнее о фестивале читай дальше.

Про фестиваль Armor Fest

Фестиваль состоится во Львове 21 апреля по улице Старознесенская, 24–26. Продлится событие с 13:00 до 22:00. Покупая билет, ты автоматически донатишь сумму на сбор и поддерживаешь женщин на фронте. Билеты уже можно купить по ссылке.

Идея мероприятия принадлежит волонтерам движения Veteranka — финалистке Нацотбора Евровидение 2022 и солистке группы OY Sound System Виктории Родько и маркетологу и агенту группы Татьяне Чухрай.

Организация занимается защитой прав, равных возможностей для военнослужащих в армии. С 24 февраля часть ветеранок вернулась на войну, а другая сформировала крепкий тыл.

Как и многие другие сильные украинцы, мы продолжаем делать то, что умеем лучше всего — делаем классную музыку и делимся ею с миром.

— Потому что даже в самые сложные времена искусство лечит души, мотивирует и объединяет, — говорят организаторы.

Поэтому, кроме сбора, фестиваль Armor Fest стремится объединить украинцев, современных артистов и привлечь молодые амбициозные бренды, которые укрепляют культурное развитие Украины.

Программа фестиваля

За день на одной локации можно будет увидеть восемь звездных артистов, пять диджеев и более десяти художников, а также перформансы и выставки. Для этого организаторы фестиваля создали четыре локации.

Лютня

На главной площадке Лютня состоится сочетание современного и архаического, будут петь любимые украинские артисты:

Data Molfar;

Макс Пташник;

OY Sound System;

Bahroma;

Хедлайнер фестиваля — главный сюрприз мероприятия.

Стена by GRVGRV

Андеграунд сцена by GRVGRV — концентрация художественного сообщества, где можно стать сотворцом современного украинского искусства.

Charity Market Place

Уникальная коллекция отечественных брендов будет сосредоточена на Charity Market Place. Там можно будет приобрести мерч, винил, а также возможность вместе с художником создать себе шопер с помощью специальной техники.

Запись шоу Эбаут

Также в ходе мероприятия пройдет запись шоу Эбаут. На событиях объединятся мужской и женский составы: Ярослава Кравченко, Екатерина Мотрич, Игорь Донских и Влад Болсунов, чтобы раскрыть наиболее табуированные темы общества.

А уже в мае состоится самый ожидаемый песенный конкурс мира. Где пройдет Евровидение 2023 и какие исполнители будут представлять свои страны, читай в материале.

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