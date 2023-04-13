Armor Fest у Львові: познайомся з кумирами й допоможи зібрати на надлегкі бронежилети для парамедиків

Поруч зі смертю завжди крокує життя, на передовій його рятують парамедики й парамедикині. Ризикуючи собою, вони надають допомогу пораненим українським воїнам, щоб повернути їх до життя та коханих людей.

Та бути медиком — це не лише носити рюкзак з медикаментами, який може важити до десяти кілограмів, а то й більше. Це носити на собі важку амуніцію.

Для парамедиків важлива швидкість та мобільність, а важкі бронежилети часто стають цьому на заваді. Тож їх важливо оснастити надлегкими плитами.

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21 квітня у Львові планують провести благодійний фестиваль Armor Fest у рамках !FESTrepublic. Головною місією заходу буде збір мільйона гривень на придбання надлегких плит Angel Armor для парамедикинь. Детальніше про фестиваль читай далі.

Фестиваль Armor Fest

Фестиваль відбудеться у Львові 21 квітня по вулиці Старознесенська, 24–26. Триватиме подія з 13:00 до 22:00. Купуючи квиток, ти автоматично донатиш суму на збір та підтримуєш жінок на фронті. Квитки можна придбати вже зараз за посиланням.

Ідея заходу належить волонтеркам руху Veteranka — фіналістці Нацвідбору Євробачення 2022 та солістці гурту OY Sound System Вікторії Родько та маркетологині й агентки гурту Тетяні Чухрай.

Організація займається захистом прав, рівних можливостей для військовослужбовиць в армії. З 24 лютого частина ветеранок повернулася на війну, а інша сформувала міцний тил.

Як і багато інших сильних українців, ми продовжуємо робити те, що вміємо найкраще, — робимо класну музику і ділимося нею зі світом.

— Бо навіть у найскладніші часи мистецтво лікує душі, мотивує та єднає, — кажуть організатори.

Тож окрім збору фестиваль Armor Fest має на меті об’єднати українців, сучасних артистів та залучити молоді амбітні бренди, які зміцнюють культурний розвиток України.

Програма фестивалю

За день на одній локації можна буде побачити вісім зіркових артистів, п’ять діджеїв та понад десять митців, перформанси, виставки. Для цього організатори фестивалю створили чотири локації.

Лютня

На головному майданчику Лютня відбудеться поєднання сучасного та архаїчного, співатимуть улюблені українські артисти:

Data Molfar;

Макс Пташник;

OY Sound System;

Bahroma;

Хедлайнер фестивалю — головний сюрприз заходу.

Сцена by GRVGRV

Андеграунд сцена by GRVGRV — концентрація мистецької спільноти, де можна стати співтворцем сучасного українського мистецтва.

Charity Market Place

Унікальна колекція вітчизняних брендів буде зосереджена на Charity Market Place. Там можна буде придбати мерч, вініл, а також можливість разом з митцем створити собі шопер за допомогою спеціальної техніки.

Запис шоу Ебаут

Також під час заходу відбуватиметься запис шоу Ебаут. На події об’єднаються чоловічий та жіночий склади: Ярослава Кравченко, Катерина Мотрич, Ігор Донскіх та Влад Болсунов, щоб розкрити найбільш табуйовані теми суспільства.

А вже у травні відбудеться найочікуваніший пісенний конкурс світу. Де проходитиме Євробачення 2023 та які виконавці представлятимуть свої країни, читай у матеріалі.

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