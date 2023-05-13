Британская принцесса, Kalush Orchestra и Верка Сердючка? Феерическое открытие Евровидения-2023

Кому открывать финал Евровидения-2023 как не прошлогодним победителям Kalush Orchestra? Песня Стефания, звучала в эти 12 месяцев не только на железнодорожных вокзалах Украины, но и наушниках европейских слушателей. И именно эта композиция дала начало шоу, которое определит имя нового триумфатора.

Феерическое открытие Евровидения 2023

Открытие главного песенного конкурса стартовало с выступления украинской группы Kalush Orchestra, которая в прошлом году одержала победу для нашей страны.

Создатели песни, которая в 2022 году торжествовала на главной сцене, начали свое выступление в видеоряде. Kalush Orchestra во время исполнения песни прошлись по Киеву, после чего украинские пейзажи и метрополитен соединились с британскими, чем напомнили — мы объединены музыкой.

Подтвердила тезис и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, сыгравшая на фортепиано, ставшим дополнение аккомпанемента оркестра для украинских певцов.

После этого началось представление участников финала под самые памятные песни представителей Украины на Евровидении за прошедшие годы. Так что зрители могли снова насладиться выступлениями Go_A, Jamala, Тины Кароль и Верки Сердючки.

В конце открытия вышли ведущие финала песенного конкурса. В этот раз их стало немного больше, ведь к Юлии Саниной, Ханне Веддингхэм и Алише Диксон на сцене присоединился Грэм Нортон.

У нас есть 26 участников за кулисами, которые уже готовы к величайшему выступлению в их жизни. Вы могли следить за первыми шагами прошлогодних победителей Kalush Orchestra. И только посмотрите, насколько великолепно было их выступление сегодня. Мы любим их, — сказала Алиша Диксон.

Также Ханна Веддингхем добавила, что в этом году Украина не смогла принять у себя Евровидение из-за войны. На это Юлия Санина поблагодарила Великобританию за гостеприимство.

Хочешь быстренько увидеть все своими глазами? Тогда присоединяйся к нам в онлайн-трансляции финала Евровидения.

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