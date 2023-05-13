Британская принцесса, Kalush Orchestra и Верка Сердючка? Феерическое открытие Евровидения-2023

Кому открывать финал Евровидения-2023 как не прошлогодним победителям Kalush Orchestra? Песня Стефания, звучала в эти 12 месяцев не только на железнодорожных вокзалах Украины, но и наушниках европейских слушателей. И именно эта композиция дала начало шоу, которое определит имя нового триумфатора.
Открытие главного песенного конкурса стартовало с выступления украинской группы Kalush Orchestra, которая в прошлом году одержала победу для нашей страны.
Создатели песни, которая в 2022 году торжествовала на главной сцене, начали свое выступление в видеоряде. Kalush Orchestra во время исполнения песни прошлись по Киеву, после чего украинские пейзажи и метрополитен соединились с британскими, чем напомнили — мы объединены музыкой.
Подтвердила тезис и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, сыгравшая на фортепиано, ставшим дополнение аккомпанемента оркестра для украинских певцов.
Eurovision 2023 pic.twitter.com/cTXO0RHmMw— Валерия Малицкая (@ValeryMalitska) May 13, 2023
Eurovision 2023 pic.twitter.com/cTXO0RHmMw
После этого началось представление участников финала под самые памятные песни представителей Украины на Евровидении за прошедшие годы. Так что зрители могли снова насладиться выступлениями Go_A, Jamala, Тины Кароль и Верки Сердючки.
В конце открытия вышли ведущие финала песенного конкурса. В этот раз их стало немного больше, ведь к Юлии Саниной, Ханне Веддингхэм и Алише Диксон на сцене присоединился Грэм Нортон.
У нас есть 26 участников за кулисами, которые уже готовы к величайшему выступлению в их жизни. Вы могли следить за первыми шагами прошлогодних победителей Kalush Orchestra. И только посмотрите, насколько великолепно было их выступление сегодня. Мы любим их, — сказала Алиша Диксон.
У нас есть 26 участников за кулисами, которые уже готовы к величайшему выступлению в их жизни. Вы могли следить за первыми шагами прошлогодних победителей Kalush Orchestra. И только посмотрите, насколько великолепно было их выступление сегодня. Мы любим их, — сказала Алиша Диксон.
Также Ханна Веддингхем добавила, что в этом году Украина не смогла принять у себя Евровидение из-за войны. На это Юлия Санина поблагодарила Великобританию за гостеприимство.
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