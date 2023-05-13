Британська принцеса, Kalush Orchestra та Вєрка Сердючка? Феєричне відкриття Євробачення-2023

Кому відкривати фінал Євробачення-2023 як не минулорічним переможцям Kalush Orchestra? Пісня Стефанія лунала ці 12 місяців не лише на залізничних вокзалах України, але й навушниках європейських слухачів. І саме ця композиція дала початок шоу, яке визначить ім’я нового тріумфатора.

Феєричне відкриття Євробачення 2023

Відкриття головного пісенного конкурсу стартувало з виступу українського гурту Kalush Orchestra, який минулоріч здобув перемогу для нашої країни.

Творці пісні, що у 2022 році тріумфувала на головній сцені, почали свій виступ у відеоряді. Kalush Orchestra під час виконання пісні пройшлись Києвом.

Після чого українські краєвиди та метрополітен поєднались з британськими, чим нагадали — ми об’єднані музикою. Підтвердила тезу й принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка зіграла на фортепіано, що став доповнення акомпанементу оркестру для українських співаків.

Після цього почалось представлення учасників фіналу під найбільш пам’ятні пісні представників України на Євробаченні за минулі роки. Тож глядачі могли знову насолодитись виступами Go_A, Jamala, Тіни Кароль та Вєрки Сердючки.

Наприкінці відкриття вийшли ведучі фіналу пісенного конкурсу. Цього разу їх стало трохи більше, адже до Юлії Саніної, Ханни Веддінгхем та Аліші Діксон на сцені приєднався Грем Нортон.

У нас є 26 учасників за лаштунками, які вже готові до найбільшого виступу у їхньому житті. Ви могли прослідкувати за першими кроками минулорічних переможців Kalush Orchestra. І лише подивіться, наскільки чудовим був їхній виступ сьогодні. Ми любимо їх, — сказала Аліша Діксон.

Також Ханна Веддінгхем додала, що цього року Україна не змогла прийняти у себе Євробачення через війну. На це Юлія Саніна подякувала Великій Британії за гостинність.

Хочеш швиденько побачити усе на власні очі? Тоді хутко приєднуйся до нас в онлайн-трансляції фіналу Євробачення.

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