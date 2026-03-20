Об игрушках Лабубу снимут фильм: режиссером станет творец Вонки

Мировая мания на зубастых лесных эльфов Лабубу официально перебирается на большие экраны. Китайский игрушечный гигант Pop Mart объявил о сотрудничестве с Sony Pictures для создания полнометражного фильма, который обещает стать новой медиафраншизой для поколения Z и миллениалов.

Проект, сочетающий живую актерскую игру и компьютерную анимацию, на данный момент находится на начальной стадии разработки. Тем не менее, уже известно имя того, кто возглавит процесс: кресло режиссера займет Пол Кинг — человек, подаривший миру невероятно успешных Паддингтона и Вонку. Об этом пишет BBC.

Феномен, обошедший Mattel

Лабубу — это не просто очередная фигурка на полке. За последние несколько лет эти персонажи превратили компанию Pop Mart в корпорацию стоимостью почти 40 миллиардов долларов. Это позволило китайскому бренду опередить по капитализации таких титанов индустрии, как производитель Барби — компанию Mattel.

Секрет успеха кроется в формате blind boxes (слепых коробок): покупатель никогда не знает, какой именно Лабубу ему достанется, что создает азартный коллекционный спрос. Масла в огонь подливают и мировые звезды. После того как Лиза из Blackpink и Рианна появились на публике с подвесками-эльфами на дизайнерских сумках, популярность игрушек взлетела до небес.

Читать по теме Какие игрушки сейчас в тренде у детей: фавориты сезона 2025 года Читай, какие игрушки набирают популярность в социальных сетях и какие игрушки в тренде у детей — в нашем материале

От скандинавских мифов до Голливуда

Образ Лабубу создал гонконгский художник Касинг Лунг более 10 лет назад. Вдохновением для зубастого, но милого персонажа послужила скандинавская мифология. Эльф стал частью целой серии книг «Монстры», где обитает множество фэнтезийных существ.

Анонс фильма состоялся в Париже во время празднования десятилетия бренда. Касинг Лунг выступит исполнительным продюсером, а сценарий вместе с Полом Кингом будет готовить Стивен Левенсон (автор хитов Дорогой Эван Хансе и Тик-так).

Маркетологи уверены: выход в киноиндустрию — это стратегический шаг, который превратит Pop Mart из магазина игрушек в полноценный развлекательный бренд.

Для современного потребителя контент и коммерция неразделимы. Посмотреть историю, привязаться к герою, а затем купить частичку этого мира — это идеальный клиентский опыт. Потенциал этого фильма огромен, — отмечают эксперты по бизнес-аналитике.

После открытия тематического парка в Пекине собственный фильм станет следующим кирпичиком в построении вселенной Labubu. Пока мир ждет первых кадров, коллекционеры продолжают охотиться за редкими фигурками, цена которых на вторичном рынке уже давно измеряется тысячами долларов.

Если ты видишь в торговых центрах длинные очереди, где взрослые люди с азартом обсуждают слепые коробки, знай — там продают Лабубу.

