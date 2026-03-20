Про іграшки Лабубу знімуть фільм: режисером стане творець Вонки

Світова манія на зубастих лісових ельфів Лабубу офіційно перебирається на великі екрани. Китайський іграшковий гігант Pop Mart оголосив про співпрацю з Sony Pictures для створення повнометражного фільму, який обіцяє стати новою медіафраншизою для покоління Z та міленіалів.

Проєкт, що поєднуватиме живу акторську гру та комп’ютерну анімацію, наразі перебуває на початковій стадії розробки. Проте вже зараз відомо ім’я того, хто очолить процес: крісло режисера займе Пол Кінг — людина, що подарувала світові неймовірно успішних Паддінгтона та Вонку. Про це пише ВВС.

Феномен, що обійшов Mattel

Лабубу — це не просто чергова фігурка на полиці. За останні кілька років ці персонажі перетворили компанію Pop Mart на корпорацію вартістю майже 40 мільярдів доларів. Це дозволило китайському бренду випередити за капіталізацією таких титанів індустрії, як виробник Барбі — компанію Mattel.

Секрет успіху криється у форматі blind boxes (сліпих коробок): покупець ніколи не знає, який саме Лабубу йому дістанеться, що створює азартний колекційний попит. Масла у вогонь підливають і світові зірки. Після того, як Ліза з Blackpink та Ріанна з’явилися на публіці з підвісками-ельфами на дизайнерських сумках, популярність іграшок злетіла до небес.

Читати на тему Які іграшки зараз у тренді у дітей: фаворити сезону 2025 Читай, які іграшки набирають популярність у соціальних мережах та які іграшки у тренді у дітей – у нашому матеріалі

Від скандинавських міфів до Голлівуду

Образ Лабубу створив гонконгський художник Касінг Лунг понад 10 років тому. Натхненням для зубастого, але милого персонажа послужила скандинавська міфологія. Ельф став частиною цілої серії книг «Монстри», де мешкає безліч фентезійних істот.

Анонс фільму відбувся в Парижі під час святкування десятиріччя бренду. Касінг Лунг виступить виконавчим продюсером, а сценарій разом із Полом Кінгом готуватиме Стівен Левенсон (автор хітів Dear Evan Hansen та Tick, Tick).

Маркетологи впевнені: вихід у кіноіндутрію — це стратегічний крок, який перетворить Pop Mart із магазину іграшок на повноцінний розважальний бренд.

Для сучасного споживача контент і комерція нероздільні. Переглянути історію, прив’язатися до героя, а потім купити частинку цього світу — це ідеальний клієнтський досвід. Потенціал цього фільму величезний, — зазначають експерти з бізнес-аналітики.

Після відкриття тематичного парку в Пекіні власний фільм стане наступною цеглиною в побудові всесвіту Labubu. Поки світ чекає на перші кадри, колекціонери продовжують полювати за рідкісними фігурками, ціна яких на вторинному ринку вже давно вимірюється тисячами доларів.

Якщо ти бачш в торгових центрах довжелезні черги, де дорослі люди з азартом обговорюють сліпі коробки, знай — там продають Лабубу. Але чому ці монстрики викликають такий фурор — читай за посиланням.

