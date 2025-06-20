Горное удостоверение: что это и для чего оно тебе может понадобиться

Знаешь ли ты, что проживание в горной местности дает не только великолепные виды, но и вполне официальные льготы? Украинцы, живущие или работающие в высокогорных районах, могут получить специальный документ — горное удостоверение. Это не туристическая карта и не разрешение на покорение вершин, а настоящий социальный инструмент, открывающий доступ к скидкам, надбавкам и государственной поддержке.

Читай, какие льготы дает статус как получить горное удостоверение и сколько платят в 2025 году — в нашем материале.

Что такое горное удостоверение

Это официальный документ, подтверждающий, что ты постоянно проживаешь, работаешь или обучаешься в населенном пункте, которому установлен статус горного (то есть расположенного в горах — на высоте от 400м, с особыми климатическими, экономическими условиями).

Статус жителя горного населенного пункта Украины, подтвержденный горным удостоверением, дает официальные льготы и надбавки, гарантированные законом Украины О статусе горных населенных пунктов.

Какие льготы дает горное удостоверение

Финансовые льготы

20% надбавка к социальным выплатам

Пенсии.

Стипендии.

Государственная помощь малоимущим, многодетным.

Выплаты по безработице.

Эта надбавка устанавливается на законодательном уровне и действует для всех официальных жителей горных деревень, городков, поселков.

Трудовые льготы

25% прибавка к зарплате

Для всех работающих в горном населенном пункте, независимо от места регистрации.

Включает в себя бюджетные и не бюджетные сферы: образование, медицина, коммунальные службы, предприятия.

Налоговые и административные льготы

Налоговые послабления (в редких случаях)

Снижение ставок или освобождение отдельных налогов для предпринимателей в горных селах.

Возможность получения государственной помощи для развития малого бизнеса.

Образовательные льготы

Внеконкурсное зачисление в вузы

Для выпускников школ из горных сел упрощены условия поступления в ЗВО, часто льготы на бюджетные места.

Жилищные льготы

Льготы на строительство и ремонт жилья

Государственная поддержка или льготные кредиты для горных районов на ремонт, утепление, достройку.

Транспорт и связь

Государственная поддержка инфраструктуры

Хотя это не личная льгота, но у горных общин есть приоритет в финансировании дорог, связи, медицины.

Как получить горное удостоверение

Куда обращаться:

Исполнительный орган местного (сельского, поселкового, городского) совета или ЦНАП в твоем регионе.

Документы для подачи:

Паспорт (или свидетельство о рождении для детей младше 14 лет).

Справка о постоянном проживании в горном населенном пункте.

Справка с места работы или учебного заведения.

Две фотографии размером 3×4 см.

Порядок выдачи:

удостоверение бесплатное;

срок оформления — до 30 календарных дней со дня представления полного пакета документов.

Как выглядит горное удостоверение

Это своеобразная маленькая книжечка в жестком переплете 70×100мм.

Горное удостоверение: сколько платят в 2025 году

Доплата к пенсии, стипендиям, пособиям — +20% от их размера.

Заработная плата работников — тарифные ставки и оклады увеличиваются на 25%.

Текущее состояние на 2025 год

По постановлению КМУ 2025 года, вероятно, проект, доплаты финансируются ежемесячно из госбюджета тем, кто уже оформил статус. Однако новые заявители в 2025 году не могут оформить надбавку из-за неопределенности нормативного акта:

выплаты продолжают получать только те, кто оформил статус раньше;

новым получателям выплаты не начисляются, пока правительство не утвердит новый порядок назначения

Что это значит

Если ты оформил(а) горное удостоверение до 2025 года, то будешь продолжать получать надбавки (+20% к пенсии или пособию, +25% к зарплате) без изменений.

Если ты планируешь обратиться за удостоверением уже в 2025 году, ожидай, что доплаты могут не начисляться, пока не будет утвержден новый порядок.

Рекомендация: получить удостоверение как можно скорее и следить за решениями Кабмина — доплаты ведь могут возобновиться.

По состоянию на 19 июня 2025 года официального решения Кабмина относительно горной надбавки для новых получателей нет.

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