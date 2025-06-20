Горное удостоверение: что это и для чего оно тебе может понадобиться

Фото Pexels Знаешь ли ты, что проживание в горной местности дает не только великолепные виды, но и вполне официальные льготы? Украинцы, живущие или работающие в высокогорных районах, могут получить специальный документ — горное удостоверение. Это не туристическая карта и не разрешение на покорение вершин, а настоящий социальный инструмент, открывающий доступ к скидкам, надбавкам и государственной поддержке. Читай, какие льготы дает статус как получить горное удостоверение и сколько платят в 2025 году — в нашем материале. Что такое горное удостоверение Это официальный документ, подтверждающий, что ты постоянно проживаешь, работаешь или обучаешься в населенном пункте, которому установлен статус горного (то есть расположенного в горах — на высоте от 400м, с особыми климатическими, экономическими условиями).Статус жителя горного населенного пункта Украины, подтвержденный горным удостоверением, дает официальные льготы и надбавки, гарантированные законом Украины О статусе горных населенных пунктов. Какие льготы дает горное удостоверение Финансовые льготы 20% надбавка к социальным выплатам Пенсии. Стипендии. Государственная помощь малоимущим, многодетным. Выплаты по безработице. Эта надбавка устанавливается на законодательном уровне и действует для всех официальных жителей горных деревень, городков, поселков. Трудовые льготы 25% прибавка к зарплате Для всех работающих в горном населенном пункте, независимо от места регистрации. Включает в себя бюджетные и не бюджетные сферы: образование, медицина, коммунальные службы, предприятия. Налоговые и административные льготы Налоговые послабления (в редких случаях) Снижение ставок или освобождение отдельных налогов для предпринимателей в горных селах. Возможность получения государственной помощи для развития малого бизнеса. Образовательные льготы Внеконкурсное зачисление в вузы Для выпускников школ из горных сел упрощены условия поступления в ЗВО, часто льготы на бюджетные места. Жилищные льготы Льготы на строительство и ремонт жилья Государственная поддержка или льготные кредиты для горных районов на ремонт, утепление, достройку. Транспорт и связь Государственная поддержка инфраструктуры Хотя это не личная льгота, но у горных общин есть приоритет в финансировании дорог, связи, медицины. Читать по теме Серое удостоверение: кто имеет право получить, сколько ждать выдачи и какие льготы оно дает Рассказываем, где и как получить серое удостоверение, сколько времени его оформляют и какие льготы оно дает. Как получить горное удостоверение Куда обращаться: Исполнительный орган местного (сельского, поселкового, городского) совета или ЦНАП в твоем регионе. Документы для подачи: Паспорт (или свидетельство о рождении для детей младше 14 лет). Справка о постоянном проживании в горном населенном пункте. Справка с места работы или учебного заведения. Две фотографии размером 3×4 см. Порядок выдачи: удостоверение бесплатное; срок оформления — до 30 календарных дней со дня представления полного пакета документов. Как выглядит горное удостоверение Это своеобразная маленькая книжечка в жестком переплете 70×100мм. Фото Горное удостоверение: сколько платят в 2025 году Доплата к пенсии, стипендиям, пособиям — +20% от их размера. Заработная плата работников — тарифные ставки и оклады увеличиваются на 25%. Текущее состояние на 2025 год По постановлению КМУ 2025 года, вероятно, проект, доплаты финансируются ежемесячно из госбюджета тем, кто уже оформил статус. Однако новые заявители в 2025 году не могут оформить надбавку из-за неопределенности нормативного акта: выплаты продолжают получать только те, кто оформил статус раньше; новым получателям выплаты не начисляются, пока правительство не утвердит новый порядок назначения Что это значит Если ты оформил(а) горное удостоверение до 2025 года, то будешь продолжать получать надбавки (+20% к пенсии или пособию, +25% к зарплате) без изменений. Если ты планируешь обратиться за удостоверением уже в 2025 году, ожидай, что доплаты могут не начисляться, пока не будет утвержден новый порядок. Рекомендация: получить удостоверение как можно скорее и следить за решениями Кабмина — доплаты ведь могут возобновиться. По состоянию на 19 июня 2025 года официального решения Кабмина относительно горной надбавки для новых получателей нет. А еще мы раньше рассказывали о том, кто может лишиться льгот УБД в 2025 году и как подать заявление на продление помощи. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Законодательство Украины Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter