Гірське посвідчення: що це і для чого воно тобі може знадобитися

Чи знаєш ти, що проживання в гірській місцевості дає не лише чудові краєвиди, а й цілком офіційні пільги? Українці, які живуть або працюють у високогірних районах, можуть отримати спеціальний документ — гірське посвідчення. Це не туристична картка і не дозвіл на підкорення вершин, а справжній соціальний інструмент, що відкриває доступ до знижок, надбавок і державної підтримки.

Читай, які пільги дає статус, як отримати гірське посвідчення та скільки платять у 2025 році – в нашому матеріалі.

Що таке гірське посвідчення

Це офіційний документ, який засвідчує, що ти постійно проживаєш, працюєш або навчаєшся в населеному пункті, якому встановлено статус гірського (тобто розташованого в горах — на висоті від 400 м, з особливими кліматичними, економічними умовами).

Статус жителя гірського населеного пункту України, підтверджений гірським посвідченням, надає офіційні пільги та надбавки, гарантовані законом України Про статус гірських населених пунктів.

Які пільги дає гірське посвідчення

Фінансові пільги

20 % надбавка до соціальних виплат

Пенсії.

Стипендії.

Державна допомога малозабезпеченим, багатодітним.

Виплати у зв’язку з безробіттям.

Ця надбавка встановлюється на законодавчому рівні й діє для всіх офіційних мешканців гірських сіл, містечок, селищ.

Трудові пільги

25 % надбавка до зарплати

Для всіх, хто працює в гірському населеному пункті, незалежно від місця реєстрації.

Включає бюджетні та небюджетні сфери: освіта, медицина, комунальні служби, підприємства.

Податкові й адміністративні пільги

Податкові послаблення (в окремих випадках)

Зниження ставок або звільнення від окремих податків для підприємців у гірських селах.

Можливість отримання державної допомоги на розвиток малого бізнесу.

Освітні пільги

Позаконкурсне зарахування до вишів

Для випускників шкіл із гірських сіл — спрощені умови вступу до ЗВО, часто — пільги на бюджетні місця.

Житлові пільги

Пільги на будівництво та ремонт житла

Державна підтримка або пільгові кредити для мешканців гірських районів на ремонт, утеплення, добудову.

Транспорт і зв’язок

Державна підтримка інфраструктури

Хоча це не особиста пільга, але гірські громади мають пріоритет у фінансуванні доріг, зв’язку, медицини.

Як отримати гірське посвідчення

Куди звертатися:

Виконавчий орган місцевої (сільської, селищної, міської) ради або ЦНАП у твоєму регіоні.

Документи для подання:

Паспорт (або свідоцтво про народження для дітей до 14 років).

Довідка про постійне проживання у гірському населеному пункті.

Довідка з місця роботи або навчального закладу.

Дві фотокартки розміром 3 × 4 см.

Порядок видачі:

Посвідчення безкоштовне.

Термін оформлення — до 30 календарних днів з дня подання повного пакета документів.

Як виглядає гірське посвідчення

Це своєрідна маленька книжечка у твердій палітурці 70 × 100 мм.

Гірське посвідчення: скільки платять у 2025

Доплата до пенсії, стипендій, допомоги — +20% від їхнього розміру.

Заробітна плата працівників – тарифні ставки та оклади зростають на 25%.

Поточний стан на 2025 рік

За постановою КМУ 2025 року, імовірно проєкт, доплати фінансуються щомісячно з держбюджету тим, хто вже оформив статус. Однак нові заявники у 2025 році наразі не можуть оформити надбавку через невизначеність нормативного акту:

виплати продовжують отримувати лише ті, хто оформив статус раніше;

новим отримувачам виплати не нараховуються, доки уряд не затвердить новий порядок призначення.

Що це означає

Якщо ти оформив (-ла) гірське посвідчення до 2025 року, то будеш продовжувати отримувати надбавки (+20% до пенсії або допомоги, +25% до зарплати) без змін.

Якщо ти плануєш звернутися за посвідченням вже у 2025 році, очікуй, що доплати можуть не нараховуватися, доки не буде затверджено новий порядок.

Рекомендація: отримати посвідчення якомога швидше, і слідкувати за рішеннями Кабміну — адже доплати можуть відновитися.

Станом на 19 червня 2025 року — офіційного рішення Кабміну щодо гірської надбавки для нових отримувачів немає.

А ще ми раніше розповідали про те, хто може втратити пільги УБД у 2025 році та як подати заяву на продовження допомоги.

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