Шел по жизни с правдой в песнях и искренностью в сердце — родители Скрябина поделились воспоминаниями о сыне

2 февраля 2015 года ушел из жизни выдающийся украинский певец, основатель группы Скрябин Андрей Кузьменко (Кузьма).

Возвращаясь с очередного концерта, он попал в автокатастрофу, в которой музыканту не удалось выжить. Однако тысячи украинцев до сих пор считают Кузьму своим кумиром, а его песни во многом оказались пророческими.

Журналистка Фактов ICTV.Life Мирослава Прокопюк пообщалась с родителями Кузьмы Виктором и Ольгой Кузьменками, которые поделились воспоминаниями о сыне.

Сейчас также смотрят

Каким был Кузьма

Отец Кузьмы вспоминает, что его сын с детства никогда не был агрессивным, а наоборот, всегда проявлял жалость к людям. В текстах Андрея легко прослеживается его жажда справедливости и правды.

В нашей семье всегда говорили правду. Была она сладкая или горькая. И он (Кузьма — ред.) всегда был равным среди равных.

Его интересовали новые люди, любил услышать что-нибудь новое. И вот так у него формировался тот взгляд на справедливость и на то, что не нужно бояться говорить правду, если ты уверен в своей правоте, — говорит Виктор Кузьменко.

Любовь певца к анализу, возможно, и стала причиной пророчества его слов и текстов. Песни Скрябина оказались своеобразным указателем и для его родителей, и для тысяч других украинцев.

Я из этих текстов также многому научился и делал выводы. Андрюша всегда говорил правду, и это нравилось людям, — говорит отец музыканта.

Рассказывал правду и о войне в Украине, которая началась в 2014 году. Ведь Кузьма всегда пропускал через себя все события. Ему хватало смелости раскрыть то, о чем молчали власти и СМИ. Поэтому пыл певца захватывал людей и вел за собой.

Мама Ольга Кузьменко вспоминает, что ее сын был трудолюбивым и целеустремленным. А еще имел много товарищей, ведь умел по-настоящему сочувствовать и помогать. Его мощная энергетика и харизма притягивали людей, и он сам тянулся к другим.

Как бы Кузьма вел себя сейчас

Виктор Кузьменко говорит, что, когда началась война в 2014 году, Андрей с группой был в Америке. Тогда его ошеломил низкий уровень материального обеспечения наших бойцов.

Поэтому, после возвращения в Украину, он немедленно начал активную волонтерскую деятельность, возил гуманитарку на горячие точки, собирал деньги на оружие и другую необходимую технику.

Кроме того, музыкант часто посещал военные госпитали в Киеве и во Львове и помогал армейцам, как мог.

После первого раза вернулся очень расстроенный. Говорил: “Мама, папа, я посмотрел на тех ребят, которые без рук, без ног, им по 20-25 лет. Как они будут жить”.

И он так этим проникся. И потом все увиденное выразилось в его песнях: и Лист до президентів, и Сука-війна, — говорит отец Кузьмы.

А мать уверена, что Андрей, будь жив, ныне непременно был бы в рядах ВСУ. Так как еще в 2014 году во время АТО певец хотел пойти на фронт парамедиком.

Он уже был бы там. Я однажды говорила со Светланой, своей невесткой об этом. И мы бы с этим ничего не сделали. Потому что та тема ему очень болела, — делится Ольга Кузьменко.

Кузьма еще в 2014 году предусмотрел, что “церковным звоном постучится та война в каждую дверь”. К сожалению, так и вышло. Однако целое поколение украинцев помнит мудрость текстов Скрябина и берет с него пример. Поэтому надежда на лучшее теплится в душе каждого и каждой из нас.

Музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук с начала полномасштабного вторжения регулярно ездит на прифронтовые территории с выступлениями для военных и людей, которые там остались.

Читай, что рассказал Вакарчук о концертах, российских нарративах и слышит ли нас Запад.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!