Isaak — Always on the run: что известно об участнике Евровидения-2024 из Германии и о чем его песня

В этом году Германию на песенном конкурсе Евровидения-2024 представит певец Isaak с песней Always on the run. Что известно об исполнителе Isaak и его песне, о чем она и какой перевод — читай в нашем материале.

Представитель Германии на Евровидении-2024

16 февраля 2024 стало известно, что певец Isaak победил на национальном отборе Евровидения-2024 в Германии.

Исполнитель автоматически попал в финал конкурса, поскольку Германия является соорганизатором шоу. Выступление певца состоится в субботу, 11 мая, в 22:00 по киевскому времени.

Сейчас также смотрят

Кто такой Isaak

Isaak начал свою карьеру как уличный музыкант. В 2011 году принял участие в шоу талантов X Factor со своей версией хита Oasis Wonderwall.

В 18 лет певец основал собственную компанию, занимавшуюся организацией местных и альтернативных музыкальных мероприятий.

Во время пандемии 2020 начал писать музыку, а в 2021 выиграл немецкий конкурс Show Your Talent. С этого момента начался его прорыв как певца.

Три года спустя принял участие в национальном отборе Германии к Евровидению 2024 года с песней Always on the Run, где получил право представлять страну на конкурсе.

Умеет играть на гитаре, пианино, укулеле и барабанах.

Isaak — Always on the run: о чем песня участника Евровидения-2024

По словам исполнителя, в песне говорится о бегстве от проблем к месту спасения, а также попаданию в круг неопределенности между надеждой и сомнениями.

Это бегство спровоцировано постоянной погоней за успехом, после которой наконец-то начинаются изменения в жизни. Ведь наступает переломный момент усталости от погони.

В интервью для ESCunited певец заявил, что он не написал песню с целью принять участие в песенном конкурсе, но все же решил попробовать свои силы.

Isaak — Always on the run: перевод песни

Я не что иное, как обычный.

Даже если для кого-то я особенный.

Я не могу отказаться, я иду ко дну.

Никого не интересует, что будет дальше.

То, что будет дальше.

Я знаю, что мне везет с привилегией

Делать все что захочу.

Но я не хочу быть сильнее.

В моем воображении это только игра, которую нельзя победить.

Невозможно победить.

Я всегда бегу, бегу, бегу, бегу, бегу

Близко, но не добегаю, не добегаю, не добегаю, не добегаю, не добегаю

Я не могу убежать, когда я свободен

Потерялся в собственной идентичности

Я бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу

Я всегда бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу.

Бегу, бегу, бегу, бегу, бегу

Бегу, бегу, бегу, бегу, бегу.

Бегу, бегу, бегу, бегу.

Все что я делаю, это не опускаю голову

Но пора уже идти дальше

Словно меня преследуют голоса из глубины души

Они никогда не умолкнут

Не умолкнут

Я всегда бегу, бегу, бегу, бегу, бегу

Близко, но не добегаю, не добегаю, не добегаю, не добегаю, не добегаю

Я не могу убежать, когда я свободен

Потерялся в собственной идентичности

Я бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу

Я всегда бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу.

Бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу

Бегу, бегу, бегу, бегу, бегу.

Бегу, бегу, бегу, бегу

Убегаю от тишины

Кричу, чтобы меня услышали.

За что я бьюсь?

Прочь с моей головы

Я так болен и устал

Я больше не смогу.

Убегаю от тишины.

Кричу, чтобы меня услышали.

За что я бьюсь?

Прочь из моей головы.

Я так болен и устал.

Я больше не смогу.

Убегаю от тишины.

Кричу, чтобы меня услышали.

За что я бьюсь?

Прочь из моей головы.

Я так болен и устал.

Я больше не смогу.

Убегаю от тишины.

Кричу, чтобы меня услышали.

За что я бьюсь?

Прочь из моей головы.

Я так болен и устал.

Я больше не смогу.

Также мы рассказывали о фаворите букмекеров Евровидения-2024 Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.