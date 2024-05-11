Isaak — Always on the run: что известно об участнике Евровидения-2024 из Германии и о чем его песня

В этом году Германию на песенном конкурсе Евровидения-2024 представит певец Isaak с песней Always on the run. Что известно об исполнителе Isaak и его песне, о чем она и какой перевод — читай в нашем материале.
16 февраля 2024 стало известно, что певец Isaak победил на национальном отборе Евровидения-2024 в Германии.
Исполнитель автоматически попал в финал конкурса, поскольку Германия является соорганизатором шоу. Выступление певца состоится в субботу, 11 мая, в 22:00 по киевскому времени.
Isaak начал свою карьеру как уличный музыкант. В 2011 году принял участие в шоу талантов X Factor со своей версией хита Oasis Wonderwall.
В 18 лет певец основал собственную компанию, занимавшуюся организацией местных и альтернативных музыкальных мероприятий.
Во время пандемии 2020 начал писать музыку, а в 2021 выиграл немецкий конкурс Show Your Talent. С этого момента начался его прорыв как певца.
Три года спустя принял участие в национальном отборе Германии к Евровидению 2024 года с песней Always on the Run, где получил право представлять страну на конкурсе.
Три года спустя принял участие в национальном отборе Германии к Евровидению 2024 года с песней Always on the Run, где получил право представлять страну на конкурсе.
Умеет играть на гитаре, пианино, укулеле и барабанах.
По словам исполнителя, в песне говорится о бегстве от проблем к месту спасения, а также попаданию в круг неопределенности между надеждой и сомнениями.
Это бегство спровоцировано постоянной погоней за успехом, после которой наконец-то начинаются изменения в жизни. Ведь наступает переломный момент усталости от погони.
Это бегство спровоцировано постоянной погоней за успехом, после которой наконец-то начинаются изменения в жизни. Ведь наступает переломный момент усталости от погони.
В интервью для ESCunited певец заявил, что он не написал песню с целью принять участие в песенном конкурсе, но все же решил попробовать свои силы.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ISAAK (@isaak.music)
Допис, поширений ISAAK (@isaak.music)
Я не что иное, как обычный.Даже если для кого-то я особенный.Я не могу отказаться, я иду ко дну.Никого не интересует, что будет дальше.То, что будет дальше.
Я знаю, что мне везет с привилегиейДелать все что захочу.Но я не хочу быть сильнее.В моем воображении это только игра, которую нельзя победить.Невозможно победить.
Я всегда бегу, бегу, бегу, бегу, бегуБлизко, но не добегаю, не добегаю, не добегаю, не добегаю, не добегаюЯ не могу убежать, когда я свободенПотерялся в собственной идентичностиЯ бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу
Я всегда бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу.Бегу, бегу, бегу, бегу, бегуБегу, бегу, бегу, бегу, бегу.Бегу, бегу, бегу, бегу.
Все что я делаю, это не опускаю головуНо пора уже идти дальшеСловно меня преследуют голоса из глубины душиОни никогда не умолкнутНе умолкнут
Я всегда бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу.Бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегуБегу, бегу, бегу, бегу, бегу.Бегу, бегу, бегу, бегу
Убегаю от тишиныКричу, чтобы меня услышали.За что я бьюсь?Прочь с моей головыЯ так болен и усталЯ больше не смогу.
Убегаю от тишины.Кричу, чтобы меня услышали.За что я бьюсь?Прочь из моей головы.Я так болен и устал.Я больше не смогу.
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