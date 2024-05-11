Шоу-біз

Isaak — Always on the run: що відомо про учасника Євробачення-2024 з Німеччини та про що його пісня

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 11 Травня 2024, 20:30
Isaak Always on the run
Фото: Instagram

Більше новин
Квитки на Євробачення 2024
Квитки на Євробачення 2024: скільки коштує побачити музичне видовище на власні очі
таня муїньо
Таню Муїньо стала постановницею номера alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні — чим вона відома
Євробачення хто з представників України перемагав
Багатогранні, але однаково рідні! Коли та скільки разів Україна перемагала на Євробаченні
хто пройшов у фінал євробачення 2024
Фіналісти Євробачення-2024: які країни змагатимуться за перемогу на найбільшому пісенному конкурсі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Квитки на Євробачення 2024
Квитки на Євробачення 2024: скільки коштує побачити музичне видовище на власні очі
таня муїньо
Таню Муїньо стала постановницею номера alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні — чим вона відома
Євробачення хто з представників України перемагав
Багатогранні, але однаково рідні! Коли та скільки разів Україна перемагала на Євробаченні
хто пройшов у фінал євробачення 2024
Фіналісти Євробачення-2024: які країни змагатимуться за перемогу на найбільшому пісенному конкурсі

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 11 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 10 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
9 травня день в історії
Чому саме 9 травня Росія відзначає День перемоги та коли почали проводити паради на Червоній площі
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:50
ЦВС
Дають рідним змогу поховати своїх героїв… Як відбувається пошук полеглих бійців
0:16:37
валютні обмеження
Нацбанк знімає валютні обмеження: як це вплине на економіку — пояснює голова НБУ
0:04:18
Як Росія приписує переогу 9 травня собі
Правда проти російської пропаганди. Як Росія присвоює всі лаври перемоги у Другій світовій війні
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:13:26
Внесок України у Другу світову війну — як Росія присвоює перемогу собі
Чорна сторона перемоги у Другій світовій — як та чому Росія замовчує “незручні” сторінки історії
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Норвагія на Євробаченні 2024
Читати далі
Gåte – Ulveham на Євробаченні 2024: містика норвезького фолкроку
Коли фінал Євробачення-2024: дата та де дивитися
Читати далі
Коли фінал Євробачення-2024: о котрій та де дивитися трансляцію

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь