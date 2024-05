Isaak — Always on the run: що відомо про учасника Євробачення-2024 з Німеччини та про що його пісня

Цьогоріч Німеччину на пісенному конкурсі Євробачення-2024 представить співак Isaak з піснею Always on the run. Що відомо про виконавця Isaak та його пісню, про що вона та який переклад — читай у нашому матеріалі.

Представник Німеччини на Євробаченні-2024

16 лютого 2024 року стало відомо, що співак Isaak переміг на національному відборі Євробачення-2024 у Німеччині.

Виконавець автоматично потрапив до фіналу конкурсу, оскільки Німеччина є співорганізаторкою шоу. Виступ співака відбудеться в суботу, 11 травня, о 22:00 за київським часом.

Зараз також дивляться

Хто такий Isaak

Isaak почав свою кар’єру як вуличний музикант. У 2011 році взяв участь у шоу талантів X Factor зі своєю версією хіта Oasis Wonderwall.

У 18 років співак заснував власну компанію, що займалася організацією місцевих та альтернативних музичних заходів.

Під час пандемії 2020 року почав писати музику, а у 2021 році виграв німецький конкурс Show Your Talent. З цього моменту розпочався його прорив як співака.

Три роки потому взяв участь у національному відборі Німеччини до Євробачення 2024 з піснею Always on the Run, де здобув отримав право представляти країну на конкурсі.

Вміє грати на гітарі, піаніно, укулеле та барабанах.

Isaak — Always on the run: про що пісня учасника Євробачення-2024

За словами виконавця, у пісні йдеться про втечу від проблем до місця порятунку, а також потрапляння в коло невизначеності між надією та сумнівами.

Ця втеча спровокована постійною гонитвою за успіхом, після якої врешті починаються зміни у житті. Адже наступає переломний момент втоми від гонитви.

В інтерв’ю ESCunited співак заявив, що він не написав пісню з єдиною метою взяти участь у пісенному конкурсі, але все-таки вирішив спробувати свої сили.

Isaak — Always on the run: переклад пісні на українську мову

Я ніщо інше, як звичайний.

Навіть якщо для когось я особливий.

Я не можу відмовитися, я йду до дна.

Нікого не цікавить, що буде далі.

Те, що буде далі.

Я знаю, що мені щастить з привілеєм

Робити усе, що захочу.

Але я не хочу бути сильнішим.

В моїй уяві це лише гра, в котру не можна перемогти.

Неможливо перемогти.

Я завжди біжу, біжу, біжу, біжу, біжу

Близько, але не добігаю, не добігаю, не добігаю, не добігаю, не добігаю

Я не можу втекти, коли я вільний

Загубився у власній ідентичності

Я біжу, біжу, біжу, біжу, біжу, біжу

Я завжди біжу, біжу, біжу, біжу, біжу, біжу.

Біжу, біжу, біжу, біжу, біжу

Біжу, біжу, біжу, біжу, біжу.

Біжу, біжу, біжу, біжу.

Все, що я роблю, це не опускаю голову

Та пора вже йти далі

Ніби мене переслідують голоси з глибини душі

Вони ніколи не замовкнуть

Не замовкнуть

Я завжди біжу, біжу, біжу, біжу, біжу

Близько, але не добігаю, не добігаю, не добігаю, не добігаю, не добігаю

Я не можу втекти, коли я вільний

Загубився у власній ідентичності

Я біжу, біжу, біжу, біжу, біжу, біжу

Я завжди біжу, біжу, біжу, біжу, біжу, біжу.

Біжу, біжу, біжу, біжу, біжу, біжу

Біжу, біжу, біжу, біжу, біжу.

Біжу, біжу, біжу, біжу

Тікаю від тиші

Кричу, щоб мене почули.

За що ж я б’юся?

Геть з моєї голови

Я такий хворий і втомлений

Я так більше не зможу.

Тікаю від тиші.

Кричу, щоб мене почули.

За що ж я б’юся?

Геть з моєї голови.

Я такий хворий і втомлений.

Я так більше не зможу.

Тікаю від тиші.

Кричу, щоб мене почули.

За що ж я б’юся?

Геть з моєї голови.

Я такий хворий і втомлений.

Я так більше не зможу.

Тікаю від тиші.

Кричу, щоб мене почули.

За що ж я б’юся?

Геть з моєї голови.

Я такий хворий і втомлений.

Я так більше не зможу.

Також ми розповідали про фаворита букмекерів Євробачення-2024 Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.