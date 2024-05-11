Isaak — Always on the run: що відомо про учасника Євробачення-2024 з Німеччини та про що його пісня

Цьогоріч Німеччину на пісенному конкурсі Євробачення-2024 представить співак Isaak з піснею Always on the run. Що відомо про виконавця Isaak та його пісню, про що вона та який переклад — читай у нашому матеріалі.
16 лютого 2024 року стало відомо, що співак Isaak переміг на національному відборі Євробачення-2024 у Німеччині.
Виконавець автоматично потрапив до фіналу конкурсу, оскільки Німеччина є співорганізаторкою шоу. Виступ співака відбудеться в суботу, 11 травня, о 22:00 за київським часом.
Isaak почав свою кар’єру як вуличний музикант. У 2011 році взяв участь у шоу талантів X Factor зі своєю версією хіта Oasis Wonderwall.
У 18 років співак заснував власну компанію, що займалася організацією місцевих та альтернативних музичних заходів.
Під час пандемії 2020 року почав писати музику, а у 2021 році виграв німецький конкурс Show Your Talent. З цього моменту розпочався його прорив як співака.
Три роки потому взяв участь у національному відборі Німеччини до Євробачення 2024 з піснею Always on the Run, де здобув отримав право представляти країну на конкурсі.
Три роки потому взяв участь у національному відборі Німеччини до Євробачення 2024 з піснею Always on the Run, де здобув отримав право представляти країну на конкурсі.
Вміє грати на гітарі, піаніно, укулеле та барабанах.
За словами виконавця, у пісні йдеться про втечу від проблем до місця порятунку, а також потрапляння в коло невизначеності між надією та сумнівами.
Ця втеча спровокована постійною гонитвою за успіхом, після якої врешті починаються зміни у житті. Адже наступає переломний момент втоми від гонитви.
Ця втеча спровокована постійною гонитвою за успіхом, після якої врешті починаються зміни у житті. Адже наступає переломний момент втоми від гонитви.
В інтерв’ю ESCunited співак заявив, що він не написав пісню з єдиною метою взяти участь у пісенному конкурсі, але все-таки вирішив спробувати свої сили.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ISAAK (@isaak.music)
Допис, поширений ISAAK (@isaak.music)
Я ніщо інше, як звичайний.Навіть якщо для когось я особливий.Я не можу відмовитися, я йду до дна.Нікого не цікавить, що буде далі.Те, що буде далі.
Я знаю, що мені щастить з привілеємРобити усе, що захочу.Але я не хочу бути сильнішим.В моїй уяві це лише гра, в котру не можна перемогти.Неможливо перемогти.
Я завжди біжу, біжу, біжу, біжу, біжуБлизько, але не добігаю, не добігаю, не добігаю, не добігаю, не добігаюЯ не можу втекти, коли я вільнийЗагубився у власній ідентичностіЯ біжу, біжу, біжу, біжу, біжу, біжу
Я завжди біжу, біжу, біжу, біжу, біжу, біжу.Біжу, біжу, біжу, біжу, біжуБіжу, біжу, біжу, біжу, біжу.Біжу, біжу, біжу, біжу.
Все, що я роблю, це не опускаю головуТа пора вже йти даліНіби мене переслідують голоси з глибини душіВони ніколи не замовкнутьНе замовкнуть
Я завжди біжу, біжу, біжу, біжу, біжу, біжу.Біжу, біжу, біжу, біжу, біжу, біжуБіжу, біжу, біжу, біжу, біжу.Біжу, біжу, біжу, біжу
Тікаю від тишіКричу, щоб мене почули.За що ж я б’юся?Геть з моєї головиЯ такий хворий і втомленийЯ так більше не зможу.
Тікаю від тиші.Кричу, щоб мене почули.За що ж я б’юся?Геть з моєї голови.Я такий хворий і втомлений.Я так більше не зможу.
Також ми розповідали про фаворита букмекерів Євробачення-2024 Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.