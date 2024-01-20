Как выучить иностранный язык — советы, которые помогут быстрее заговорить

Искусство изучения языка часто кажется сложным и требует значительных усилий. Но знаешь ли ты, что наш мозг играет ключевую роль в этом процессе? Понимание того, как наш мозг воспринимает и усваивает новые языки, может значительно облегчить и ускорить процесс обучения.
Поэтому подробнее о том, как эффективно выучить иностранный язык рассказала Ирина Черняк в своем научно-популярном блоге на YouTube.
Ни для кого не секрет, что детям значительно проще учить языки. Например, в 7 лет наш мозг максимально легко усваивает новый язык. Это в основном происходит из-за построения нашего мозга. Но не только из-за этого.
Дети учатся через игру и ежедневный контакт, тогда как взрослые изучают иностранный язык руководствуясь его правилами и пытаясь определить, что можно, а что нельзя. Дети изучают слова постепенно и при этом постоянно связывают их с какими-то воспоминаниями, людьми, любимыми героями мультфильмов. Они изучают контекст, а не язык.
Они учатся спорить и выражать свое мнение с помощью слов этого языка, и все это постепенно формирует их личность и становится частью их мозга. Собственно, этому и стоит научиться взрослым, чтобы быстрее изучать языки.
Есть известное исследование, которое называется Content and Language Integrated Learning. Как работает этот подход?
Вместо того, чтобы преподавать и изучать сам язык, учителя обсуждают совсем другой предмет на том языке. Они используют иностранный язык как средство обучения.
Вместо того, чтобы преподавать и изучать сам язык, учителя обсуждают совсем другой предмет на том языке. Они используют иностранный язык как средство обучения.
И вот в сравнении: ученики таких программ имеют значительно больший словарный запас, более подробную грамматику, лучшее понимание и разговорные навыки. Обобщая, за то же время и значительно меньшими усилиями, ученики таких программ изучают язык значительно лучше и быстрее, чем ученики, которые учатся в традиционных классах.
Фото: Pexels
Взрослому человеку, который не ходит в школу, чтобы выучить язык быстрее, главное совместить язык с тем, что тебя интересует. Изучать не английский, а интересоваться чем-то через английский.
Например, если ты любишь технологии, то смотри обзоры смартфонов на английском. Если тебе нравится юмор, то смотри американский или британский стендап. А лучше стендап эмигрантов, потому что у них также есть акцент, и ты его значительно лучше поймешь.
Возможно, ты этого не знаешь, но твой мозг сам по себе является идеальной машиной для изучения языков и это научно доказанный лучший способ выучить новый язык — через контекст.
Когда ты читаешь что-то или слушаешь, твой мозг не воспринимает каждое слово отдельно, вместо этого он собирает статистику, какие слова часто встречаются вместе, чтобы предсказать, что будет дальше, и быстрее обрабатывать речь.
Когда ты читаешь что-то или слушаешь, твой мозг не воспринимает каждое слово отдельно, вместо этого он собирает статистику, какие слова часто встречаются вместе, чтобы предсказать, что будет дальше, и быстрее обрабатывать речь.
Да, тебе действительно нужно подбирать уровень сложности того, что ты слышишь или читаешь, к уровню твоих знаний языка. К примеру, если у тебя уровень иностранного языка на уровне А2 — выбирай и сериалы, книги или видео в соответствии со своим уровнем.
Можешь начать с детских или школьных видео на YouTube, где рассказывается какая-то философская идея на простом детском английском языке.
Наш мозг неэффективно запоминает какую-то сухую информацию в вакууме, потому что она его никак не касается. Поэтому маловероятно, что она когда-то понадобится ему в жизни. Зато он очень хорошо запоминает то, что касается его самого.
К примеру, ты выучишь новые слова значительно быстрее, если подумаешь, например, о своем реальном крайнем Новом годе и о том, как бы ты рассказал(-а) кому-то о нем, используя слова, которые ты только что выучил(-а).
Для этого тебе не обязательно даже знать все слова, чтобы описать свою ситуацию. Существует метод, суть которого в том, что ты встраиваешь слова, которые ты учишь на английском языке, например, в предложения на украинском языке или на языке, который ты знаешь.
Это помогает быстрее выучить язык. Поскольку описывая ситуацию, которая касается непосредственно тебя — мозг запоминает ее значительно лучше, чем какую-то случайную информацию.
Это помогает быстрее выучить язык. Поскольку описывая ситуацию, которая касается непосредственно тебя — мозг запоминает ее значительно лучше, чем какую-то случайную информацию.
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