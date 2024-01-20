Как выучить иностранный язык — советы, которые помогут быстрее заговорить

Искусство изучения языка часто кажется сложным и требует значительных усилий. Но знаешь ли ты, что наш мозг играет ключевую роль в этом процессе? Понимание того, как наш мозг воспринимает и усваивает новые языки, может значительно облегчить и ускорить процесс обучения.

Поэтому подробнее о том, как эффективно выучить иностранный язык рассказала Ирина Черняк в своем научно-популярном блоге на YouTube.

Как наш мозг изучает языки

Ни для кого не секрет, что детям значительно проще учить языки. Например, в 7 лет наш мозг максимально легко усваивает новый язык. Это в основном происходит из-за построения нашего мозга. Но не только из-за этого.

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Дети учатся через игру и ежедневный контакт, тогда как взрослые изучают иностранный язык руководствуясь его правилами и пытаясь определить, что можно, а что нельзя. Дети изучают слова постепенно и при этом постоянно связывают их с какими-то воспоминаниями, людьми, любимыми героями мультфильмов. Они изучают контекст, а не язык.

Они учатся спорить и выражать свое мнение с помощью слов этого языка, и все это постепенно формирует их личность и становится частью их мозга. Собственно, этому и стоит научиться взрослым, чтобы быстрее изучать языки.

Есть известное исследование, которое называется Content and Language Integrated Learning. Как работает этот подход?

Вместо того, чтобы преподавать и изучать сам язык, учителя обсуждают совсем другой предмет на том языке. Они используют иностранный язык как средство обучения.

И вот в сравнении: ученики таких программ имеют значительно больший словарный запас, более подробную грамматику, лучшее понимание и разговорные навыки. Обобщая, за то же время и значительно меньшими усилиями, ученики таких программ изучают язык значительно лучше и быстрее, чем ученики, которые учатся в традиционных классах.

Как применить этот метод на себе

Взрослому человеку, который не ходит в школу, чтобы выучить язык быстрее, главное совместить язык с тем, что тебя интересует. Изучать не английский, а интересоваться чем-то через английский.

Например, если ты любишь технологии, то смотри обзоры смартфонов на английском. Если тебе нравится юмор, то смотри американский или британский стендап. А лучше стендап эмигрантов, потому что у них также есть акцент, и ты его значительно лучше поймешь.

Как слушать видео на иностранном языке, если ничего не понимаю

Возможно, ты этого не знаешь, но твой мозг сам по себе является идеальной машиной для изучения языков и это научно доказанный лучший способ выучить новый язык — через контекст.

Когда ты читаешь что-то или слушаешь, твой мозг не воспринимает каждое слово отдельно, вместо этого он собирает статистику, какие слова часто встречаются вместе, чтобы предсказать, что будет дальше, и быстрее обрабатывать речь.

Да, тебе действительно нужно подбирать уровень сложности того, что ты слышишь или читаешь, к уровню твоих знаний языка. К примеру, если у тебя уровень иностранного языка на уровне А2 — выбирай и сериалы, книги или видео в соответствии со своим уровнем.

Можешь начать с детских или школьных видео на YouTube, где рассказывается какая-то философская идея на простом детском английском языке.

Как выучить лексику

Наш мозг неэффективно запоминает какую-то сухую информацию в вакууме, потому что она его никак не касается. Поэтому маловероятно, что она когда-то понадобится ему в жизни. Зато он очень хорошо запоминает то, что касается его самого.

К примеру, ты выучишь новые слова значительно быстрее, если подумаешь, например, о своем реальном крайнем Новом годе и о том, как бы ты рассказал(-а) кому-то о нем, используя слова, которые ты только что выучил(-а).

Для этого тебе не обязательно даже знать все слова, чтобы описать свою ситуацию. Существует метод, суть которого в том, что ты встраиваешь слова, которые ты учишь на английском языке, например, в предложения на украинском языке или на языке, который ты знаешь.

Это помогает быстрее выучить язык. Поскольку описывая ситуацию, которая касается непосредственно тебя — мозг запоминает ее значительно лучше, чем какую-то случайную информацию.

Как эффективно учить язык через сериалы — советы

Смотри видео, фильмы или сериалы с субтитрами языка, который ты изучаешь. Изучай язык через музыку. Таким образом можно очень эффективно пополнить свой словарный запас, поскольку запоминаются целые словесные конструкции и предложения. Постоянно включай язык, который изучаешь на фоне. Это может быть фильм, сериал, шоу, стендап и тому подобное. В сочетании с более традиционными методами обучения это действительно может значительно ускорить изучение. Чередуй активное и пассивное обучение. Если ты имеешь достаточно мотивации сегодня — проведи занятия в приложении или с учебником. Если мотивация слабая — просто включи видео на иностранном языке перед сном.

Ранее мы рассказывали, как выучить английский после 40 лет.

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