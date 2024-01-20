Як вивчити іноземну мову — поради, які допоможуть швидше заговорити

Мистецтво вивчення мови часто здається складним і вимагає значних зусиль. Але чи знаєш ти, що наш мозок відіграє ключову роль у цьому процесі? Розуміння того, як наш мозок сприймає і засвоює нові мови, може значно полегшити і прискорити процес навчання.

Тож детальніше про те, як ефективно вивчити іноземну мову, розповіла Ірина Черняк у своєму науково-популярному блозі на YouTube.

Як наш мозок вивчає мови

Ні для кого не секрет, що дітям значно простіше вчити мови. Наприклад, у 7 років наш мозок максимально легко засвоює нову мову. Це в основному відбувається через побудову нашого мозку. Але не лише через це.

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Діти вчаться через гру та щоденний контакт, тоді як дорослі вивчають іноземну мову, керуючись її правилами і намагаючись визначити, що можна, а що не можна. Малеча вивчає слова поступово і при цьому постійно пов’язує їх з якимись спогадами, людьми, улюбленими героями мультфільмів. Вони вивчають контекст, а не мову.

Вони вчаться сперечатися і виражати свою думку за допомогою слів тієї мови, і все це поступово формує їх особистість і стає частиною їхнього мозку. Власне, цьому й варто навчитися дорослим, аби швидше вивчати мови.

Є відоме дослідження, яке називається Content and Language Integrated Learning. Як працює цей підхід?

Замість того, щоб викладати і вивчати саму мову, вчителі обговорюють цією мовою зовсім інший предмет. Вони використовують іноземну мову як засіб навчання.

І ось у порівнянні: учні таких програм мають значно більший словниковий запас, більш детальну граматику, краще розуміння та розмовні навички. Узагальнюючи, за той самий час і значно меншими зусиллями, учні таких програм вивчають мову значно краще і швидше, ніж учні, які навчаються в традиційних класах.

Як застосувати цей метод на собі

Дорослій людині, яка не ходить до школи, щоб вивчити мову швидше, головне поєднати мову з тим, що тебе цікавить. Вивчати не англійську, а цікавитись чимось через англійську.

Наприклад, якщо ти любиш технології, то дивись огляди смартфонів англійською. Якщо тобі подобається гумор, то дивись американський чи британський стендап. А краще стендап емігрантів, тому що в них також є акцент, і ти значно краще зрозумієш мову.

Як слухати відео іноземною мовою, якщо нічого не розумію

Можливо, ти цього не знаєш, але твій мозок сам по собі є ідеальною машиною для вивчення мов, і це науково доведений найкращий спосіб вивчити нову мову — через контекст.

Коли ти читаєш щось або слухаєш, твій мозок не сприймає кожне слово окремо, натомість він збирає статистику, які слова часто зустрічаються разом, щоб передбачити, що буде далі, і швидше обробляти мовлення.

Так, тобі дійсно треба підбирати рівень складності того, що ти чуєш або читаєш, до рівня твоїх знань мови. Приміром, якщо в тебе рівень іноземної мови на рівні А2 — обирай й серіали, книги чи відео відповідно до свого рівня.

Можеш почати з дитячих чи шкільних відео на YouTube, де розповідається якась філософська ідея простою дитячою англійською мовою.

Як вивчити лексику

Наш мозок неефективно запам’ятовує якусь суху інформацію у вакуумі, бо вона його ніяк не стосується. Тож малоймовірно, що вона колись знадобиться йому в житті. Зате він дуже гарно запам’ятовує те, що стосується його самого.

Приміром, ти вивчиш нові слова значно швидше, якщо подумаєш, наприклад, про свій реальний крайній Новий рік та про те, як би ти розповів(-ла) комусь про нього, використовуючи слова, які ти щойно вивчив(-ла).

Для цього тобі не обов’язково навіть знати всі слова, щоб описати свою ситуацію. Існує метод, суть якого у тому, що ти вбудовуєш слова, які ти вчиш англійською мовою, наприклад, в речення українською мовою або мовою, яку ти знаєш.

Це допомагає швидше вивчити мову. Оскільки описуючи ситуацію, яка стосується безпосередньо тебе — мозок запам’ятовує її значно краще, аніж якусь випадкову інформацію.

Як ефективно вчити мову через серіали — поради

Дивись відео, фільми чи серіали із субтитрами мови, яку ти вивчаєш. Вивчай мову через музику. У такий спосіб можна дуже ефективно поповнити свій словниковий запас, оскільки запам’ятовуються цілі словесні конструкції й речення. Постійно вмикай мову, яку вивчаєш, на фоні. Це може бути фільм, серіал, шоу, стендап тощо. У поєднанні з більш традиційними методами навчання це дійсно може значно прискорити вивчення. Чергуй активне і пасивне навчання. Якщо ти маєш достатньо мотивації сьогодні — проведи заняття у застосунку чи з підручником. Якщо мотивація слабка — просто увімкни відео іноземною мовою перед сном.

Раніше ми розповідали, як вивчити англійську після 40 років.

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