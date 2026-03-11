Кому и как декларировать тысячу Зеленского — даем алгоритм действий

Срок оформления так называемой тысячи Зеленского завершился, и теперь у многих возникает вопрос — зачислят ли ее в общий доход и нужно ли задекларировать полученные Национальный Кэшбек и Зимову підтримку.

Кому и в какой срок придется задекларировать тысячу Зеленского — узнай из материала.

Как декларировать тысячу Зеленського

Декларировать тысячу Зимової підтримки будут далеко не все — только госслужащие. Об этом сообщает НАПК.

По существующим правилам, публичные служащие, получившие деньги из правительственных социальных программ в прошлом году, должны задекларировать их через Реестр деклараций на сайте НАПК.

Не переживай — эти средства не подлежат налогообложению и не учитываются при оформлении субсидий или льгот.

Чтобы задекларировать Национальный кэшбек и Зимову підтримку, следует:

Получить выписку о начислении денежных средств через банковское приложение.

В разделе 11 декларации Доходы, включая подарки, указать:

вид дохода — другое;

какой именно — Национальный кэшбек и/или Зимова підтримка;

источник дохода — другое физическое или юридическое лицо;

тип лица — юридическое лицо, зарегистрированное в Украине;

код ЕГР — 37508596, наименование юридического лица — Министерство экономики Украины.

В разделе 12.1 Сведения о банковских счетах укажи банк, в котором ты получал (-ла) средства Национального Кэшбека.

Напоминаем, что деньги из обеих программ рассчитаны на покрытие услуг, благотворительность, военные облигации, а также на украинские книги и лекарства через программу Национальный кэшбек.

Ранее мы рассказывали об изменениях в начислении Национального кэшбека с 1 марта 2026 года.

