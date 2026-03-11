Кому і як декларувати тисячу Зеленського — даємо алгоритм дій

Термін оформлення так званої тисячі Зеленського завершився, і тепер у багатьох виникає питання: чи зарахують її у загальний дохід і чи потрібно задекларувати отримані Національний кешбек та Зимову підтримку.

Кому та у який термін доведеться задекларувати тисячу Зеленського — дізнайся з матеріалу.

Як декларувати тисячу Зеленського

Декларувати тисячу будуть далеко не всі — лише держслужбовці. Про це повідомляє НАЗК.

За чинними правилами, публічні службовці, які отримали гроші з урядових соціальних програм минулого року, повинні задекларувати їх через Реєстр декларацій на сайті НАЗК.

Не хвилюйся, ці кошти не підлягають оподаткуванню і не враховуються при оформленні субсидій чи пільг.

Читати на тему Як подати декларацію про доходи онлайн у 2026: що варто знати Що варто знати під час подачі декларації онлайн?

Щоб задекларувати Національний кешбек та Зимову підтримку, слід:

Отримати виписку про нарахування коштів через банківський додаток.

У розділі 11 декларації Доходи, включно з подарунками, вказати:

вид доходу — інше;

який саме — Національний кешбек та/або Зимова підтримка;

джерело доходу — інша фізична або юридична особа;

тип особи — юридична особа, зареєстрована в Україні;

код ЄДР — 37508596, найменування юридичної особи — Міністерство економіки України.

У розділі 12.1 Відомості про банківські рахунки вкажи банк, у якому ти отримував (-ла) кошти Національного кешбеку.

Нагадуємо, що гроші з обох програм розраховані на покриття послуг, на благодійність, військові облігації, а також на українські книжки та ліки через програму Національний кешбек.

Раніше ми розповідали про зміни в нарахуванні Національного кешбеку з 1 березня 2026.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!