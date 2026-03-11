Стиль життя

Кому і як декларувати тисячу Зеленського — даємо алгоритм дій

Ольга Петухова, редакторка сайту 11 Березня 2026, 16:25 2 хв.
як декларувати тисячу зеленського
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь