Еда и рецепты

Используй свое время эффективно — ТОП-5 советов от нутрициолога, как готовить быстро и полезно

Елена Яковлева, редактор сайта 16 сентября 2022, 13:00
Як готувати швидко та корисно - поради нутриціологині
Фото: Pexels

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
як подолати кризу в стосунках
Ругаемся и не слышим друг друга! Как преодолеть кризис в отношениях
Коли вести дитину до стоматолога - як виявити проблеми із зубами
Важно не пропустить зубную боль у детей — когда именно нужно совершить первый визит к стоматологу
​​День фармацевта 2022
Зайдешь в аптеку — не забудь поздравить: когда День фармацевта 2022
Смотреть больше

Материалы по теме

Коли вести дитину до стоматолога - як виявити проблеми із зубами
Важно не пропустить зубную боль у детей — когда именно нужно совершить первый визит к стоматологу
Мавпяча віспа - що це таке, причини, лікування, профілактика
Обезьянья оспа уже в Украине: что это и стоит ли тебе переживать по этому поводу? Объясняет инфекционист
Як засолити червону рибу
Как засолить красную рыбу вкусно и безопасно: пошаговый рецепт
Як правильно бігати — поради Аніти Луценко
Снизь темп и следи за пульсом — Анита Луценко о том, как правильно бегать

Видео
Тайра дала свідчення Гельсінській комісії про російський полон

Беременные заключенные, изуродованные тела и камеры пыток — Тайра дала показания Хельсинкской комиссии о русском плену
Резолюція МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС - реакція Зеленського
Важная резолюция МАГАТЭ по поводу ситуации на ЗАЭС — детали и реакция Зеленского
0:03:10
Відбудова у Запоріжжі
Украинцев не сломать! Как в Запорожье отстраивают разрушенные ракетами дома
0:04:02
Державний бюджет 2023: на що підуть кошти
Половину средств направят на армию — на что пойдет госбюджет Украины 2023 года. А что будет с зарплатами?
Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 сентября: опасные направления в режиме онлайн
0:02:16
Навчання на Запоріжжі
К ядерному шантажу Путина готовы! Как проходят учения по противодействию радиационной угрозе в Запорожье
0:04:08
Анатолій Захаренко — вбивця семи військовослужбовців може вийти на волю
Обвиняемый в убийстве семерых военных может выйти на свободу? Рассказываем о преступлении Анатолия Захаренко
ОДКБ и Путин
Военно-политический блок или величайший блеф Путина? Что такое ОДКБ и на кого на самом деле направлено влияние России
0:03:01
миколаїв
Трехметровая воронка в многоэтажке: геноцид в Николаеве продолжается, есть погибшие
0:19:25
Історія Алли Нечипоренко з Бучі: окупанти розстріляли її чоловіка
Оккупанты расстреляли мужа и сына, ребенок чудом выжил! История жительницы Бучи
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
​​День фармацевта 2022
Читать дальше
Зайдешь в аптеку — не забудь поздравить: когда День фармацевта 2022

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь