Используй свое время эффективно — ТОП-5 советов от нутрициолога, как готовить быстро и полезно

В безумном вихре жизни людям так мало остается времени на заботу о себе и выполнение жизненно необходимых действий. Наверное, многие украинцы признались бы, что на работе даже не успевают полноценно пообедать.

Но страна начинается с тебя: здоровый человек — сильная нация. Поэтому вопреки всему нужно закладывать в свой график время на приготовление пищи и собственно ее потребление.

Нутрициолог, врач и терапевт Ольга Абдулоева выделила ТОП-5 советов, которые позволяют ей ускорить и упростить процесс приготовления, но при этом правильно и сбалансировано питаться.

Планируй меню на неделю

Наверное, многие испытывают определенное раздражение, когда каждый раз морочат себе голову, что приготовить на обед.

Чтобы снять эту нагрузку и иметь меньше стресса можно заранее спланировать меню на всю семью на неделю вперед.

Покупай продукты на неделю

Если у тебя уже есть готовое меню, то легко написать перечень продуктов, которые необходимо закупить на неделю. Хорошо, что у всех есть дома холодильники, поэтому хранение продуктов — теперь не проблема.

А вечером после работы у тебя будет больше свободного времени, чтобы погулять или провести время с семьей вместо того, чтобы в очередной раз бежать в супермаркет.

Делай заготовки

Когда у тебя есть время, настроение и желание, ты можешь приготовить заготовки для будущих блюд:

заморозить уже нарезанные кубиками или натертые овощи;

порезать и заморозить мясо;

приготовить домашние полуфабрикаты, например, котлеты или тюфтельки;

заморозить ягоды.

Это значительно облегчает мне жизнь: достала из морозильника, разморозила и быстро приготовила, — делится нутрициолог. ⠀

Используй электроприборы-помощники

Технический прогресс совершил большой скачок для облегчения жизни людям. Кухонные электроприборы являются настоящими спасателями современных домохозяек, постоянно находящихся в движении.

Например, мультиварка — готовит быстро разные блюда многими способами. Просто забрасываешь ингредиенты, выбираешь режим и занимаешься своими делами, пока электронный помощник готовит еду.

Духовая плита также облегчает процесс приготовления, делает его более здоровым, а еще экономит время.

Если есть возможность приобрести посудомойку, то сделай это. Не пожалеешь!

Соединяй два дела сразу

Не зацикливайся на приготовлении. Не стоит просто стоять над плитой и ждать, пока картофель сварится. Включи подкаст или лекцию для саморазвития и параллельно слушай ее.

У меня это, к примеру: обучение по нутрициологии, вебинары по питанию и лечению разных болезней. В YouTube часто смотрю полезные советы по здоровому образу жизни, — говорит Ольга.

Теперь приготовление пищи — не скучная “пустая” трата времени, а возможность для саморазвития.

Чтобы питаться правильно, не нужно тратить все деньги мира или есть исключительно овощи и фрукты. Диетолог Дарья Мотова поделилась несколькими лайфхаками, как готовить полезную еду.

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