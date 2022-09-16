Використовуй свій час ефективно — ТОП-5 порад від нутриціологині, як готувати швидко та корисно

У шаленому вирі життя людям так мало залишається часу на турботу про себе й виконання життєво необхідних дій. Мабуть, багато українців зізнались би, що на роботі навіть не встигають повноцінно пообідати.

Але країна починається з тебе: здорова людина — сильна нація. Тож хоч би що варто закладати у свій графік час на приготування їжі та власне її споживання.

Нутриціологиня, лікарка й терапевтка Ольга Абдулоєва виділила ТОП-5 порад, які дозволяють їй пришвидшити та спростити процес приготування, але при цьому правильно та збалансовано харчуватись.

Плануй меню на тиждень

Мабуть, багато хто відчуває певне роздратування, коли щоразу морочить собі голову, що ж приготувати на обід.

Тож щоб зняти це навантаження та мати менше стресу можна завчасно спланувати меню на всю родину на тиждень уперед.

Купуй продукти на тиждень

Якщо в тебе вже є готове меню, то тобі легко написати перелік продуктів, які необхідно закупити на тиждень. Добре, що у всіх є вдома холодильники, тож зберігання продуктів — тепер не проблема.

А ввечері після роботи ти матимеш більше вільного часу, щоб погуляти чи провести час з родиною замість того, щоб вчергове бігти до супермаркету.

Роби заготівлю

Коли в тебе є час, настрій та бажання, то ти можеш приготувати заготівлі для майбутніх страв:

заморозити вже нарізані кубиками чи натерті овочі;

порізати та заморозити м‘ясо;

приготувати домашні напівфабрикати, наприклад, котлети чи тюфтельки;

заморозити ягоди.

Це значно полегшує мені життя: дістала з морозильника, розморозила і швидко приготувала, — ділиться нутриціологиня. ⠀

Використовуй електроприлади-помічники

Технічний прогрес зробив великий стрибок для полегшення життя людям. Кухонні електроприлади є справжніми рятівниками сучасних домогосподарок, які постійно перебувають у русі.

Наприклад, мультиварка — готує швидко різні страви багатьма способами. Просто закидуєш інгредієнти, обираєш режим і займаєшся своїми справами, допоки електронний помічник готує їжу.

Духова плита також полегшує процес приготування, робить його здоровішим, а ще економить час.

Якщо є можливість придбати посудомийку, то зроби це. Не пожалкуєш!

Поєднуй дві справи одразу

Не зациклюйся на приготуванні. Не варто просто стояти над плитою та чекати, поки ж картопля звариться. Увімкни подкаст або лекцію для саморозвитку й паралельно слухай її.

У мене це, до прикладу: навчання з нутриціології, вебінари з харчування і лікування різних хвороб. У YouTube часто дивлюсь корисні поради щодо здорового способу життя, — каже Ольга.

Тепер готування їжі — не нудна “марна” трата часу, а й можливість для саморозвитку.

Щоб харчуватись правильно, не потрібно витрачати всі гроші світу чи їсти виключно овочі та фрукти. Дієтологиня Дарина Мотова поділилась кількома лайфхаками, як готувати корисну їжу.

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