Как мыть окна без разводов: простые методы, которые придадут стеклу невероятный блеск

У каждого в жизни наступает тот момент, когда нужно мыть окна. К сожалению, взрослая жизнь не может обойтись без этого процесса хотя бы раз в год, но приходится это делать.

Однако мыть окна нужно внимательно и аккуратно, иначе потом придется долго смотреть на разводы. Кроме этого, следует не забывать об безопасности, ведь большинство живет в квартирах на разных этажах.

Мы расскажем, как мыть окна без разводов, и что для этого нужно.

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Как правильно мыть окна

В первую очередь нужно выбрать правильную погоду для мытья окон, чтобы не осталось разводов. Тебе может показаться, что для этого лучше всего подходит солнечная погода. Но в сильную жару моющее средство высыхает очень быстро, поэтому можно не успеть вытереть его так, чтобы не осталось разводов.

Кроме этого, мыть нужно не только стекло, а его оставить напоследок. Сначала нужно вымыть подоконник, снять шторы и москитные сетки, вымыть раму и только потом переходить к мойке оконного стекла.

Как мыть окна без разводов: лучшие способы

Раствор уксуса

Чтобы на окнах не осталось разводов, можно использовать для мытья уксусный раствор. Надо смешать стакан теплой воды и 50 мл уксуса. Это средство также сможет отпугивать насекомых. Его лучше наносить распылителем и вытирать мягкой тряпкой.

Раствор лимонного сока

Не всем может нравиться запах уксуса. Поэтому вместо него можно использовать лимонную кислоту. Необходимо растворить 50 мл лимонного сока в стакане воды. Раствор наносить на стекло, так же как в предыдущем способе.

Газетная бумага

Это способ, которым, наверное, пользовались еще наши прабабушки и бабушки. Основные загрязнения нужно протереть мыльным раствором и использовать для протирания стекла смятую газетную бумагу. Эта бумага хорошо поглощает влагу, поэтому стекло остается блестящим.

Раствор соли

Раствор соли может справиться с незначительными загрязнениями и придать стеклу невероятный блеск. 2 ст. л. соли нужно развести в стакане теплой воды. Далее этим раствором мыть окна, как обычно.

Раствор нашатырного спирта

Этот раствор не оставляет разводов на стекле, но с ним нужно быть осторожным, ведь он имеет резкий запах. Следует растворить 15 капель нашатырного спирта в 500 мл воды и мыть окна обычным способом.

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