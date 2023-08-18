Сэкономить не получится? Как выбрать пластиковые окна, какие есть виды и сколько это стоит

Часто переоборудование окон — это не только дело красоты, а вопрос сбережения тепла зимой.
Лучше всего с этим могут справиться пластиковые окна. Как правильно выбрать пластиковые окна, какие они бывают и на чем можно сэкономить — попробуем разобраться в материале.
Пластиковые окна различают по нескольким показателям. Во-первых, их классифицируют по количеству створок: одно-, двух-, трехстворчатые и более. Кстати, сами створки могут быть подвижными и глухими.
Также окна различают по конструкции профиля:
Вместе с тем окна различают по количеству камер. Энерго экономными являются окна от пяти до семи камер, а для теплых регионов подойдут окна с тремя или четырьмя камерами.
В зависимости от типа помещения и его конструктивных особенностей, окна бывают фронтальные, угловые, эркерные или мансардные.
В зависимости от типа помещения и его конструктивных особенностей, окна бывают фронтальные, угловые, эркерные или мансардные.
Также окна могут быть:
Прежде всего следует понимать, какие функции должны выполнять пластиковые окна.
Выбирать окна в дом или квартиру следует, опираясь на несколько показателей.
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Например, выбирай окна по типу открывания: есть поворотно-откидной — его чаще всего используют, они считаются универсальными; фрамужные окна — они пропускают больше света, поэтому их устанавливают в темные помещения; распашной механизм подойдет для помещений, которые нужно постоянно проветривать; раздвижные окна, которые лучше всего устанавливать в небольших помещениях.
Когда с функциями все становится понятно, пора переходить к поиску окон для дома.
Для того чтобы окна установили правильно и качественно, лучше обратиться в соответствующие компании. Просмотри отзывы на компанию и оценку качества работы.
Для того чтобы окна установили правильно и качественно, лучше обратиться в соответствующие компании. Просмотри отзывы на компанию и оценку качества работы.
Также обрати внимание на несколько деталей.
Окна — это та продукция, на которой не стоит слишком экономить. Ибо дешевые окна не служат долго, а уже в первые сезонные холода ты почувствуешь всю цену экономии.
Цена пластикового окна зависит от:
Вместе с тем сэкономить на заказе окон можно, главное — знать, на что можно не выделять средства, а что лучше не трогать.
Сэкономить точно можно на:
Конечно, цена зависит от многих факторов: размера, цвета, количества камер и комплектации.
В общем, самые дешевые предложения сейчас колеблются от пяти до восьми тысяч гривен за окно. Большие панорамные окна в цене могут достигать более 30 тыс. грн.
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