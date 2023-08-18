Сэкономить не получится? Как выбрать пластиковые окна, какие есть виды и сколько это стоит

Часто переоборудование окон — это не только дело красоты, а вопрос сбережения тепла зимой.

Лучше всего с этим могут справиться пластиковые окна. Как правильно выбрать пластиковые окна, какие они бывают и на чем можно сэкономить — попробуем разобраться в материале.

Пластиковые окна: виды

Пластиковые окна различают по нескольким показателям. Во-первых, их классифицируют по количеству створок: одно-, двух-, трехстворчатые и более. Кстати, сами створки могут быть подвижными и глухими.

Сейчас также смотрят

Также окна различают по конструкции профиля:

класс А — с толщиной наружной стенки от 2.8 мм и внутренней — от 2.5 мм, такие окна предназначены для жилых помещений;

класс В — легче проводят тепло путем меньшей толщины профиля, предназначенные для неотапливаемых помещений;

класс С — без технических требований, устанавливают в складских и производственных помещениях.

Вместе с тем окна различают по количеству камер. Энерго экономными являются окна от пяти до семи камер, а для теплых регионов подойдут окна с тремя или четырьмя камерами.

В зависимости от типа помещения и его конструктивных особенностей, окна бывают фронтальные, угловые, эркерные или мансардные.

Также окна могут быть:

энергоэффективными;

противовзломными;

звукоизоляционными.

Как выбрать пластиковые окна

Прежде всего следует понимать, какие функции должны выполнять пластиковые окна.

Хорошая шумоизоляция. Энергоэффективность, сохранение тепла в холодный период. Удобство в использовании. Возможность проветривания помещения. Защита от взлома. Длительный срок эксплуатации.

Выбирать окна в дом или квартиру следует, опираясь на несколько показателей.

Например, выбирай окна по типу открывания: есть поворотно-откидной — его чаще всего используют, они считаются универсальными; фрамужные окна — они пропускают больше света, поэтому их устанавливают в темные помещения; распашной механизм подойдет для помещений, которые нужно постоянно проветривать; раздвижные окна, которые лучше всего устанавливать в небольших помещениях.

Когда с функциями все становится понятно, пора переходить к поиску окон для дома.

Для того чтобы окна установили правильно и качественно, лучше обратиться в соответствующие компании. Просмотри отзывы на компанию и оценку качества работы.

Также обрати внимание на несколько деталей.

Какая страна изготовила окна. Ведь, например, окна из ОАЭ или Турции не защитят от холода в нашем климате. Узнай, есть ли у продукта сертификат ИЗО 9001. Это система контроля качества, которая проверяет соблюдение всех условий изготовления и усовершенствования продукта. Узнай, сколько лет гарантии дает производитель на свои окна. Тебя должен насторожить как очень короткий срок, так и гарантия в десятки лет.

Где можно сэкономить при покупке окон

Окна — это та продукция, на которой не стоит слишком экономить. Ибо дешевые окна не служат долго, а уже в первые сезонные холода ты почувствуешь всю цену экономии.

Цена пластикового окна зависит от:

цены рамы (профиля);

цены фурнитуры (запорного механизма);

цены стеклопакета (два и более стекла, скрепленных между собой).

Вместе с тем сэкономить на заказе окон можно, главное — знать, на что можно не выделять средства, а что лучше не трогать.

Сэкономить точно можно на:

комплектации окна: выбирай проще по конфигурации окно, например, одно глухое и одно со створкой, вместо обоих со створкой;

выбери подходящий класс окна в зависимости от того, для какого помещения оно выбирается;

для обычных окон не следует выбирать широкий профиль;

дешевле будут типичные белые окна, но если ты выбираешь цветные окна — ищи стандартную окраску.

Цены на окна в Украине 2023

Конечно, цена зависит от многих факторов: размера, цвета, количества камер и комплектации.

В общем, самые дешевые предложения сейчас колеблются от пяти до восьми тысяч гривен за окно. Большие панорамные окна в цене могут достигать более 30 тыс. грн.

Украинцев ждет тяжелая зима. Как подготовиться к возможным перепадам напряжения, мы писали раньше: читай, как выбрать стабилизатор напряжения для дома.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.