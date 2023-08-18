Зекономити не вийде? Як обрати пластикові вікна, які є види та скільки це коштує

Часто переобладнання вікон — це не лише справа краси, а питання заощадження тепла взимку.
Найкраще з цим можуть впоратися пластикові вікна. Як правильно вибрати пластикові вікна, які вони бувають та на чому можна зекономити — спробуємо розібратися в матеріалі.
Пластикові вікна розрізняють за кількома показниками. По-перше, їх класифікують за кількістю стулок: одно-, дво-, тристулкові та більше. До речі, самі стулки можуть бути рухомими та “глухими”.
Також вікна розрізняють за конструкцією профілю:
Разом з тим, вікна розрізняють за кількістю камер. Теплоощадними є вікна з від п’яти до семи камер, а для теплих регіонів підійдуть вікна з трьома або чотирма камерами.
Залежно від типу приміщення та його конструктивних особливостей, вікна бувають фронтальні, кутові, еркерні або мансардні.
Залежно від типу приміщення та його конструктивних особливостей, вікна бувають фронтальні, кутові, еркерні або мансардні.
Також вікна можуть бути:
Перш за все варто розуміти, які функції мають виконувати пластикові вікна.
Обирати вікна у будинок чи квартиру варто, опираючись на кілька показників.
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Наприклад, обирати вікна за типом відкривання: є поворотно-відкидний — його найчастіше використовують, вони вважаються універсальними; фрамужні вікна — вони пропускають більше світла, тож їх встановлюють у темні приміщення; розпашний механізм підійде для приміщень, які треба постійно провітрювати; розсувні вікна, які найкраще встановлювати у маленьких приміщеннях.
Коли з функціями все стає зрозуміло, час переходити до пошуку вікон для дому.
Для того, аби вікна встановили правильно та якісно, краще звернутися до відповідних компаній. Проглянь відгуки на компанію та оцінку якості роботи.
Для того, аби вікна встановили правильно та якісно, краще звернутися до відповідних компаній. Проглянь відгуки на компанію та оцінку якості роботи.
Також зверни увагу на кілька деталей.
Вікна — це та продукція, на якій не варто надто економити. Бо дешеві вікна не служать довго, а вже у перші сезонні холоди ти відчуєш всю ціну економії.
Ціна пластикового вікна складається з:
Разом з тим, зекономити на замовленні вікон можна, головне — знати, на що можна не виділяти кошти, а що краще не чіпати.
Зекономити точно можна на:
Звісно, ціна залежить від багатьох факторів: розмір, колір, кількість камер та комплектація.
Загалом найдешевші пропозиції зараз коливаються від п’яти до восьми тисяч гривень за вікно. Великі панорамні вікна у ціні можуть сягати понад 30 тис. грн.
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