Зекономити не вийде? Як обрати пластикові вікна, які є види та скільки це коштує

Часто переобладнання вікон — це не лише справа краси, а питання заощадження тепла взимку.

Найкраще з цим можуть впоратися пластикові вікна. Як правильно вибрати пластикові вікна, які вони бувають та на чому можна зекономити — спробуємо розібратися в матеріалі.

Пластикові вікна: види

Пластикові вікна розрізняють за кількома показниками. По-перше, їх класифікують за кількістю стулок: одно-, дво-, тристулкові та більше. До речі, самі стулки можуть бути рухомими та “глухими”.

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Також вікна розрізняють за конструкцією профілю:

клас А — з товщиною зовнішньої стінки від 2.8 мм та внутрішньої — від 2.5 мм, такі вікна призначені для житлових приміщень;

клас В — легше проводять тепло шляхом меншої товщини профілю, призначені для неопалюваних приміщень;

клас С — без технічних вимог, встановлюють у складських та виробничих приміщеннях.

Разом з тим, вікна розрізняють за кількістю камер. Теплоощадними є вікна з від п’яти до семи камер, а для теплих регіонів підійдуть вікна з трьома або чотирма камерами.

Залежно від типу приміщення та його конструктивних особливостей, вікна бувають фронтальні, кутові, еркерні або мансардні.

Також вікна можуть бути:

енергоефективними;

протизламними;

звукоізоляційними.

Як вибрати пластикові вікна

Перш за все варто розуміти, які функції мають виконувати пластикові вікна.

Гарна шумоізоляція. Енергоефективність, збереження тепла у холодний період. Зручність у використанні. Можливість провітрювання приміщення. Захист від злому. Тривалий термін експлуатації.

Обирати вікна у будинок чи квартиру варто, опираючись на кілька показників.

Наприклад, обирати вікна за типом відкривання: є поворотно-відкидний — його найчастіше використовують, вони вважаються універсальними; фрамужні вікна — вони пропускають більше світла, тож їх встановлюють у темні приміщення; розпашний механізм підійде для приміщень, які треба постійно провітрювати; розсувні вікна, які найкраще встановлювати у маленьких приміщеннях.

Коли з функціями все стає зрозуміло, час переходити до пошуку вікон для дому.

Для того, аби вікна встановили правильно та якісно, краще звернутися до відповідних компаній. Проглянь відгуки на компанію та оцінку якості роботи.

Також зверни увагу на кілька деталей.

Яка країна виробила вікна. Адже, приміром, вікна з ОАЕ чи Туреччини, не захистять від холоду в нашому кліматі. Дізнайся, чи є у продукту сертифікат ІЗО 9001. Це система контролю якості, яка перевіряє дотримання всіх умов виготовлення та вдосконалення продукту. Дізнайся, скільки років гарантії дає виробник на свої вікна. Тебе має насторожити як дуже малий термін, так і гарантія в десятки років.

Де можна зекономити при купівлі вікон

Вікна — це та продукція, на якій не варто надто економити. Бо дешеві вікна не служать довго, а вже у перші сезонні холоди ти відчуєш всю ціну економії.

Ціна пластикового вікна складається з:

ціни рами (профілю);

ціни фурнітури (запірного механізму);

ціни склопакета (два і більше скла, скріплених між собою).

Разом з тим, зекономити на замовленні вікон можна, головне — знати, на що можна не виділяти кошти, а що краще не чіпати.

Зекономити точно можна на:

комплектації вікна: обирай простіше за конфігурацією вікно, наприклад, одне глухе та одне — зі стулкою, замість обох зі стулкою;

обери відповідний клас вікна залежно від того, для якого приміщення воно обирається;

для типових вікон не варто обирати широкий профіль;

дешевшими будуть типові білі вікна, але якщо ти обираєш кольорові вікна — шукай стандартне забарвлення.

Ціни на вікна в Україні 2023

Звісно, ціна залежить від багатьох факторів: розмір, колір, кількість камер та комплектація.

Загалом найдешевші пропозиції зараз коливаються від п’яти до восьми тисяч гривень за вікно. Великі панорамні вікна у ціні можуть сягати понад 30 тис. грн.

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