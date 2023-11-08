Як мити вікна без розводів: прості методи, які нададуть склу неймовірного блиску

У кожного в житті настає той момент, коли треба мити вікна. На жаль, доросле життя не може обійтися без цього процесу, хоча б раз на рік та доводиться.

Але мити вікна треба уважно та акуратно, інакше потім довго доведеться дивитися на розводи. Крім цього, варто не забувати про безпеку, адже багато людей живуть у квартирах на високих поверхах.

Ми розповімо, як мити вікна без розводів, та що для цього потрібно.

Зараз також дивляться

Як правильно мити вікна

Насамперед треба обрати правильну погоду для миття вікон, щоб не залишилося розводів. Тобі може здатися, що для цього найкраще підходить сонячна погода. Але у сильну жару мийний засіб висихає дуже швидко, тому можна не встигнути витерти його так, щоб не залишилося розводів.

Крім цього, мити треба не лише скло, а його залишити наостанок. Спершу треба вимити підвіконня, зняти штори та москітні сітки, вимити віконну раму і лише потім переходити до миття віконного скла.

Як мити вікна без розводів: найкращі способи

Розчин оцту

Щоб на вікнах не залишилося розводів, можна використати для миття розчин оцту. Треба змішати склянку теплої води та 50 мл оцту. Цей засіб також зможе відлякувати комах. Його краще наносити розпилювачем та витирати м’якою ганчіркою.

Розчин лимонного соку

Не всім може подобатися запах оцту. Тому замість нього можна використати лимонну кислоту. Потрібно розчинити 50 мл лимонного соку у склянці води. Наносити розчин на скло, так само як у попередньому способі.

Газетний папір

Це спосіб, яким, напевно, користувалися ще наші прабабусі та бабусі. Основні забруднення треба протерти мильним розчином та використати для протирання скла зім’ятий газетний папір. Цей папір добре поглинає вологу, тому скло залишається лискучим.

Розчин солі

Розчин солі може впоратися із незначними забрудненнями та надати склу неймовірного блиску. 2 ст. л. солі треба розвести у склянці теплої води. Далі цим розчином мити вікна, як зазвичай.

Розчин нашатирного спирту

Цей розчин не залишає розводів на склі, але з ним треба бути обережним, адже він має різкий запах. Треба розчинити 15 крапель нашатирного спирту у 500 мл води та мити вікна звичним способом.

Нам треба дбати про вигляд і свого одягу, тримати його чистим та охайним. Але трапляється так, що ненароком посадиш масну пляму. Раніше ми розповідали, як вивести жирну пляму.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.