Как открыть банку без открывашки: пять быстрых методов

Часто во время подготовки к празднику или различных блюд на кухне банку с крышкой никак не удается открыть.
Особенно если нет специального ключа под рукой, с которым можно было бы это сделать за считанные секунды. Как открыть банку в домашних условиях без открывашки — читай в материале.
Плотную крышку можно послабить с помощью чего-то гибкого из силикона. Например, можно взять резиновый коврик для сушки тарелки, перчатку для духовки или даже коврик для выпечки или компьютерной мышки. Но перед этим нужно убедиться в том, что силиконовая вещь охватит всю крышку.
Для того чтобы быстро убрать вакуум из банки, можно сделать это с помощью легкого постукивания. Часто многие сразу же бьют по дну, но в этом случае есть большой риск разбить банку и пораниться стеклом.
Лучше просто аккуратно обстучать по окружности крышки деревянной скалкой. После вибрации в банку попадет воздух и ослабит крышку.
Если не получается открыть банку с помощью скалки или силикона, могут пригодиться следующие способы:
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