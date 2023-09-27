Как открыть банку без открывашки: пять быстрых методов

Часто во время подготовки к празднику или различных блюд на кухне банку с крышкой никак не удается открыть.

Особенно если нет специального ключа под рукой, с которым можно было бы это сделать за считанные секунды. Как открыть банку в домашних условиях без открывашки — читай в материале.

Как открыть банку с помощью силиконовой салфетки

Плотную крышку можно послабить с помощью чего-то гибкого из силикона. Например, можно взять резиновый коврик для сушки тарелки, перчатку для духовки или даже коврик для выпечки или компьютерной мышки. Но перед этим нужно убедиться в том, что силиконовая вещь охватит всю крышку.

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Как быстро открыть банку с помощью скалки

Для того чтобы быстро убрать вакуум из банки, можно сделать это с помощью легкого постукивания. Часто многие сразу же бьют по дну, но в этом случае есть большой риск разбить банку и пораниться стеклом.

Лучше просто аккуратно обстучать по окружности крышки деревянной скалкой. После вибрации в банку попадет воздух и ослабит крышку.

Как открыть банку с крышкой: пять быстрых методов

Если не получается открыть банку с помощью скалки или силикона, могут пригодиться следующие способы:

Опусти горлышко банки в горячую воду. Для этого можно просто взять миску с водой или поставить ее под кран. Подержи ее так примерно минуту и снова попытайся открыть. Под воздействием тепла материал крышки расширится и после этого она легко поддастся. Таким же методом это все работает с помощью фена. Постучи банкой по краю стола. Нужно делать это местом между крышкой и горлышком емкости. Только стучать нужно несильно, чтобы не разбить стекло. Чтобы ослабить крышку, нужно будет несколько стуков. Если не хочешь разбить стекло, постучи по бокам крышки деревянной ложкой. Это даст такой же эффект. Постучи по дну банки ладонью. Содержимое переместится, от этого давление внутри изменится — и открыть крышку будет легче. Оберни крышку полотенцем. Такой лайфхак поможет увеличить силу сцепления и поможет тебе открутить ее. Особенно хорошо этот метод работает тогда, когда у тебя влажные или жирные руки. Подойдет как тканевое, так и бумажное полотенце. Возьми для этого нож. Осторожно просунь кончик ножа под крышку настолько далеко, насколько получится, и пошевели из стороны в сторону. Проделай это с разных боков. Вскоре ты услышишь щелчок, который значит, что крышку можно открывать. Вместо ножа можно использовать ложку или отвертку.

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