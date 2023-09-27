Як відкрити банку без відкривачки: п’ять швидких методів

Часто під час підготовки до свят або просто приготування різних страв на кухні банку з кришкою не вдається відкрити.

Особливо якщо немає спеціального ключа під рукою, з яким можна було б це зробити за лічені секунди. Як відкрити банку в домашніх умовах без відкривачки — читай у матеріалі.

Як відкрити банку за допомогою силіконової серветки

Щільну кришку можна послабити за допомогою чогось гнучкого із силікону. Наприклад, можна взяти гумовий килимок для сушіння тарілки, рукавички для духовки або навіть килимок для випічки чи комп’ютерної мишки. Але перед цим потрібно переконатися, що силіконовий помічник охопить всю кришку.

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Як швидко відкрити банку за допомогою качалки

Для того щоб швидко прибрати вакуум із банки, можна зробити це за допомогою легкого постукування. Часто багато хто відразу ж б’є по дну, але в цьому випадку є великий ризик розбити банку і поранитися склом.

Краще просто обережно обстукати по колу кришки дерев’яною качалкою. Після вібрації в банку потрапить повітря та послабить кришку.

Як відкрити банку з кришкою: п’ять швидких методів

Якщо не вдається відкрити банку за допомогою качалки або силікону, можуть стати в пригоді такі способи:

Опусти горлечко банки в гарячу воду. Для цього можна просто взяти миску з водою чи просто поставити її під кран. Потримай її приблизно хвилину і знову спробуй відкрити. Під впливом тепла матеріал кришки розшириться і після цього легко піддасться. Таким же способом це все працює за допомогою фена. Постукай банкою по краю столу. Потрібно робити це місцем між кришкою та шийкою місткості. Тільки стукати треба несильно, щоби не розбити скло. Щоб послабити кришку, потрібно буде кілька стукотів. Якщо не хочеш розбити скло, постукай з боків кришки дерев’яною ложкою. Це дасть такий самий ефект. Постукай по дну банки долонею. Вміст переміститься, від цього тиск усередині зміниться і відкрити кришку буде легше. Оберни кришку рушником. Такий лайфхак допоможе збільшити силу зчеплення та допоможе тобі відкрутити її. Особливо добре цей метод працює тоді, коли у тебе вологі чи жирні руки. Підійде як тканинний, так і паперовий рушник. Візьми для цього ніж. Обережно просунь кінчик ножа під кришку настільки далеко, наскільки вийде, і поворуши з боку на бік. Зроби це з різних боків. Незабаром ти почуєш клацання, яке означає, що кришку можна відкривати. Замість ножа можна використовувати ложку або викрутку.

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