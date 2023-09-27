Як відкрити банку без відкривачки: п’ять швидких методів

Часто під час підготовки до свят або просто приготування різних страв на кухні банку з кришкою не вдається відкрити.
Особливо якщо немає спеціального ключа під рукою, з яким можна було б це зробити за лічені секунди. Як відкрити банку в домашніх умовах без відкривачки — читай у матеріалі.
Щільну кришку можна послабити за допомогою чогось гнучкого із силікону. Наприклад, можна взяти гумовий килимок для сушіння тарілки, рукавички для духовки або навіть килимок для випічки чи комп’ютерної мишки. Але перед цим потрібно переконатися, що силіконовий помічник охопить всю кришку.
Для того щоб швидко прибрати вакуум із банки, можна зробити це за допомогою легкого постукування. Часто багато хто відразу ж б’є по дну, але в цьому випадку є великий ризик розбити банку і поранитися склом.
Краще просто обережно обстукати по колу кришки дерев’яною качалкою. Після вібрації в банку потрапить повітря та послабить кришку.
Якщо не вдається відкрити банку за допомогою качалки або силікону, можуть стати в пригоді такі способи:
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