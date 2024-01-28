Как похудеть после 40 лет: пять полезных советов, которые пригодятся

В 40 лет процессы в нашем организме замедляются, в частности, метаболизм. Поэтому нам становится легче набрать вес и труднее похудеть.

Может происходить также потеря мышечной массы, которая также замедляет метаболизм. А у женщин происходит переход к менопаузе, что также может замедлять похудение, согласно исследованию Maturitas в 2018 году.

В издании Live strong рассказали о пяти советах, которые помогут похудеть после 40 лет.

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Определить нужное количество калорий

Потребности в калориях изменяются с возрастом, поэтому старшему организму может потребоваться меньше калорий, чем в 20-30 лет, чтобы поддерживать текущий вес.

Чтобы похудеть, нужно вычесть из обычного количества калорий 500-750 калорий, говорится в Диетических рекомендациях для американцев на 2020-2025 годы. Но следует помнить, что не нужно потреблять менее 1500 калорий для мужчин и 1200 для женщин.

Предоставлять приоритет белку

Во время похудения пища, богатая белком, является ключевой — отчасти потому, что белок достаточно сытный, говорится в исследовании Nutrition Journal. Кроме того, потребление белка может помочь человеку есть меньше в течение дня.

Исследование в Журнале питания, здоровья и старения показало, что женщины в период менопаузы, которые ели большее количество белка, весили меньше и имели меньше жира, чем те, кто ел меньше белка.

Нежирная, богатая белком пища включает в себя все виды морепродуктов, мясо, птицу и яйца; растительные белки, такие как орехи и семена (также масла, изготовленные из них), соевые продукты, горох, чечевица и фасоль.

Сократить количество углеводов

Ввиду того, как изменяются гормоны, после 40 лет, соблюдение диеты с низким содержанием углеводов может помочь предотвратить увеличение веса или облегчить потерю веса.

Доктор философии Кэролин Уильямс говорит, что нужно соблюдать баланс гормонов: эстрогена, прогестерона и тестостерона, а также инсулина. Этот баланс является ключевым по нескольким причинам. Во-первых, половые гормоны работают с инсулином, чтобы контролировать уровень сахара в крови.

— Когда половые гормоны становятся несбалансированными, человек подвергается большему риску развития резистентности к инсулину, что может усугубить симптомы предменопаузы. Кроме того, снижение уровня эстрогена было связано с резистентностью к инсулину, — говорит она.

Уильямс предлагает сократить углеводы, чтобы помочь бороться с резистентностью к инсулину, которая может способствовать набору веса или предотвращать потерю веса.

Чередование дней с низким и умеренным потреблением углеводов может оказаться полезным. Я имею в виду дни, когда есть 50 г чистых углеводов, а затем дни, когда есть 100 г чистых углеводов, — говорит Уильямс.

Чистые углеводы — это общее количество граммов углеводов минус граммы клетчатки:

1 чашка овсяных хлопьев — 32 г общих углеводов и 27 г чистых углеводов;

1 ломтик цельнозернового хлеба — 15 г общего количества углеводов и 13 г чистых углеводов;

1 стакан зеленой фасоли — 7 г общего количества углеводов, 3 г чистых углеводов и т.д.

Сдерживать стресс

Доктор философии Кара Мор говорит, что сдерживание стресса может помочь воздержаться от набора веса и облегчить процесс похудения. Кроме того, удержание под контролем стресса может облегчить соблюдение здоровой диеты.

Физические упражнения

Физические упражнения после 40 лет становятся более ценными. Силовые тренировки и йога могут компенсировать потерю плотности костей и сохранить или даже увеличить мышечную массу. А жир на животе лучше реагирует на физические упражнения более высокой интенсивности, но следует помнить, что такие упражнения являются дополнительным физическим стрессом.

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