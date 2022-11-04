Нежные или острые, какие выберешь? Рецепт куриных голеней в сливочном и пикантном соусе

Ищешь вариант для вкусного ужина? Предлагаем выбрать куриные голени и приготовить их необычным способом. К куриным голеням можно подобрать любой гарнир, а мясо из этой части нежное и легкое в приготовлении.

Рецепт куриных голеней в пикантном соусе

Рецептом сочных голеней с кетчупом и соевым соусом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

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800 г куриных голеней

6 ст. л. соевого соуса

5 ст. л. кетчупа или томатного соуса

½ перца чили

3 зубчика чеснока

2 ст. л. подсолнечного масла

1 ст. л. кунжута (для подачи)

соль и перец по вкусу

Приготовление куриных голеней в пикантном соусе

Прежде всего, нужно разогреть духовку до 180°C. Куриные ножки промыть и просушить бумажным полотенцем. В миске смешать их с солью, перцем и растительным маслом. Поставить запекаться в духовку на 25 минут. Пока голени пекутся, нужно приготовить соус. В миске смешать соевый соус, кетчуп или томатный соус, измельченный чеснок и перец чили. Вылить соус на сковороду, на среднем огне выпаривать в течение 3-5 мин, пока он не загустеет. Куриные ножки вытащить из духовки и положить на сковороду с соусом. Тушить в течение 5 минут, периодически помешивая, чтобы они равномерно покрылись соусом.

Пикантные ножки готовы!

Рецепт голеней без кожи в сливочном соусе

Ингредиенты:

упаковка куриных голеней без кожи

250 мл сливок (жирность от 30%)

7 свежих шампиньонов

2 луковицы

3 ст. л. растительного масла

2 зубчика чеснока

соль и перец

веточка тимьяна

веточка базилика (для подачи)

Приготовление голеней в сливочном соусе

Разогреть сковороду с растительным маслом и выложить нарезанный средними кубиками лук и шампиньоны. Жарить в течение 6 минут, добавив 2 зубчика чеснока и соль. Голени выложить в форму для запекания и смазать растительным маслом. Добавить пожаренные грибы и лук. Залить сливками, добавить соль, перец и чабрец. Запекать голени нужно в разогретой до 180°C духовке в течение 45 минут. Подавать, полив соусом и украсив базиликом.

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