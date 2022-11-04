Нежные или острые, какие выберешь? Рецепт куриных голеней в сливочном и пикантном соусе

Ищешь вариант для вкусного ужина? Предлагаем выбрать куриные голени и приготовить их необычным способом. К куриным голеням можно подобрать любой гарнир, а мясо из этой части нежное и легкое в приготовлении.
Рецептом сочных голеней с кетчупом и соевым соусом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
Пикантные ножки готовы!
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