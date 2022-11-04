Ніжні чи гострі, які обереш? Рецепт курячих гомілок у вершковому та пікантному соусі

Шукаєш варіант смачної вечері? Пропонуємо обрати курячі гомілки та приготувати їх незвичним способом. До курячих гомілок можна підібрати будь-який гарнір, а м’ясо з цієї частини ніжне та легке у приготуванні.

Рецепт курячих гомілок у пікантному соусі

Рецептом соковитих гомілок з кетчупом та соєвим соусом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

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800 г курячих гомілок

6 ст. л. соєвого соусу

5 ст. л. кетчупу або томатного соусу

½ перцю чилі

3 зубчики часнику

2 ст. л. соняшникової олії

1 ст. л. кунжуту (для подачі)

сіль та перець до смаку

Приготування курячих гомілок у пікантному соусі

Насамперед треба розігріти духовку до 180°C. Курячі ніжки помити та просушити паперовим рушником. У мисці змішати їх з сіллю, перцем та олією. Поставити запікатися в духовку на 25 хв. Поки гомілки печуться, треба приготувати соус. У мисці змішати соєвий соус, кетчуп чи томатний соус, подрібнені часник та перець чилі. Вилити соус на пательню, на середньому вогні випарювати протягом 3-5 хв, поки він не загусне. Курячі ніжки витягнути з духовки та покласти на пательню з соусом. Тушкувати протягом 5 хв, періодично помішуючи, щоб вони рівномірно вкрилися соусом.

Пікантні ніжки готові!

Рецепт гомілок без шкіри у вершковому соусі

Інгредієнти:

упаковка курячих гомілок без шкіри

250 мл вершків (жирність від 30%)

7 свіжих печериць

2 цибулини

3 ст. л. олії

2 зубчики часнику

сіль та перець

гілочка чебрецю

гілочка базиліку (для подачі)

Приготування гомілок у вершковому соусі

Розігріти пательню з олією та викласти нарізані середніми кубиками цибулю й печериці. Смажити протягом 6 хв, додавши 2 зубчики часнику та сіль. Гомілки викласти у форму для запікання та змастити олією. Додати посмажені гриби й цибулю. Залити вершками, додати сіль, перець та чебрець. Запікати гомілки треба у розігрітій до 180°C духовці протягом 45 хв. Подавати, поливши соусом та прикрасивши базиліком.

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