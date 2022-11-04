Ніжні чи гострі, які обереш? Рецепт курячих гомілок у вершковому та пікантному соусі

Шукаєш варіант смачної вечері? Пропонуємо обрати курячі гомілки та приготувати їх незвичним способом. До курячих гомілок можна підібрати будь-який гарнір, а м’ясо з цієї частини ніжне та легке у приготуванні.
Рецептом соковитих гомілок з кетчупом та соєвим соусом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
Пікантні ніжки готові!
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