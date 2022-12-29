Блюдо для уютного вечера: что такое фондю и как его готовить — рецепт от шеф-повара

Ты до сих пор не знаешь, что легкого приготовить на праздник? Шеф-повар Андрей Величко считает: сырный фондю идеально подойдет для уютного зимнего вечера. К тому же это блюдо очень красиво выглядит, поэтому фондю не стыдно презентовать и на новогодний стол.

Что такое фондю

Фондю это традиционное альпийское блюдо из горячего, плавленого с вином, сыра и кусочков хлеба. Со временем фондю стали готовить из разных продуктов: шоколада, сыра с грибами, специй. Но идеальным блюдом считается классическое, сырное фондю.

Готовится блюдо в специальной посуде, которая снизу подогревается небольшой свечой, а набирать продукты можно на шпажки.

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В такой жидкий и горячий сыр обмакивают и едят разные продукты — от хлеба и картофеля до фруктов и вяленого мяса.

Рецепт фондю от Андрея Величко

Иногда в фондю добавляют чеснок и специи аромата. Смотри простой рецепт фондю, который ты легко приготовишь дома!

Ингредиенты для фондю

500 г твердого сыра;

200-250 мл белого сухого вина;

2-3 зубчика чеснока;

1 ст. л картофельного крахмала.

Специи по вкусу — мускатный орех или гвоздика.

Ингредиенты, которые обмакиваем в фондю

картофель — 5-6 шт.;

1-2 груши;

хлеб;

сырое мясо;

По желанию — корнишоны, оливки, грибы, любые фрукты.

Приготовление фондю

Отвары картофель, который ты будешь обмакивать в фондю. Также его можно запечь. Нарежь картошку кусочками. Нарежь грушу полосками. Хлеб поджарь к корочке как тост. Также нарежь полосками или кубиками. Мясо разделите на кусочки. Для приготовления фондю налей в сотейник или “фондюшницу” вино, добавь чеснок. Доведи до кипения. Сыр натри на терке и порциями добавляй в вино с чесноком. Убавляй огонь до минимального и помешивай сыр. Через десять минут сыр должен полностью растопиться — попробуй фондю и добавь специи по вкусу. Для густоты добавь немного крахмала, разбавленного в небольшом количестве воды. Подавай блюдо горячим, обмакивай картошку, хлеб, оливки или грибы, фрукты и овощи в фондю и наслаждайся вкусом!

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