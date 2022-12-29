Блюдо для уютного вечера: что такое фондю и как его готовить — рецепт от шеф-повара

Ты до сих пор не знаешь, что легкого приготовить на праздник? Шеф-повар Андрей Величко считает: сырный фондю идеально подойдет для уютного зимнего вечера. К тому же это блюдо очень красиво выглядит, поэтому фондю не стыдно презентовать и на новогодний стол.
Фондю это традиционное альпийское блюдо из горячего, плавленого с вином, сыра и кусочков хлеба. Со временем фондю стали готовить из разных продуктов: шоколада, сыра с грибами, специй. Но идеальным блюдом считается классическое, сырное фондю.
Готовится блюдо в специальной посуде, которая снизу подогревается небольшой свечой, а набирать продукты можно на шпажки.
В такой жидкий и горячий сыр обмакивают и едят разные продукты — от хлеба и картофеля до фруктов и вяленого мяса.
Иногда в фондю добавляют чеснок и специи аромата. Смотри простой рецепт фондю, который ты легко приготовишь дома!
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По желанию — корнишоны, оливки, грибы, любые фрукты.
По желанию — корнишоны, оливки, грибы, любые фрукты.
Идеально к сырному фондю будет подходить засоленная красная рыба. Если хочешь самостоятельно засолить красную рыбу, советуем искать рецепт для этого в нашем материале.
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