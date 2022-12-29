Страва для затишного вечора: що таке фондю та як його готувати — рецепт від шеф-кухаря

Ти й досі не знаєш, що легкого приготувати на свято? Шеф-кухар Андрій Величко вважає: сирне фондю ідеально підійде для затишного зимового вечора. До того ж, ця страва — дуже красиво виглядає, тож фондю не соромно презентувати й на новорічний стіл.
Фондю це традиційна альпійська страва з гарячого, плавленого із вином, сиру та шматочків хліба. З часом фондю стали готувати з різних продуктів: шоколаду, сиру з грибами, спецій. Та ідеальною стравою вважається класичне, сирне фондю.
Готується страва у спеціальному посуді, який знизу підігрівається невеличкою свічкою, а набирати продукти можна на шпажки.
У такий рідкий і гарячий сир вмочують і їдять різні продукти — від хліба та картоплі до фруктів і в’яленого м’яса.
Інколи до фондю додають часник та спеції для аромату. Дивися простий рецепт фондю, який ти легко приготуєш вдома!
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За бажанням — корнішони, оливки, гриби, будь-які фрукти.
За бажанням — корнішони, оливки, гриби, будь-які фрукти.
Ідеально до сирного фондю смакуватиме засолена червона риба. Якщо хочеш самостійно засолити червону рибу, то радимо шукати рецепт для цього у нашому матеріалі.
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