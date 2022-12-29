Їжа та рецепти

Страва для затишного вечора: що таке фондю та як його готувати — рецепт від шеф-кухаря

Вікторія Мельник, редакторка сайту 29 Грудня 2022, 22:00
Фондю рецепт
Фото: Pexels

Більше новин
Як правильно вибирати та пити шампанське: поради
Вино від вина різниться: як обрати якісне шампанське та не сплутати з іншими ігристими
подарунок на новий рік
Свято наближається! Що подарувати друзям на Новий рік: список
Цілі на 2023
Щоб усе вдалося: як правильно скласти цілі на 2023 рік та досягати їх
Як зволожити шкіру під час вйни
Від стресу пересихає шкіра — розповідаємо, як цьому запобігти
Дивитись більше

Матеріали по темі

М'ясо по-французьки
Святково та смачно: рецепт приготування м’яса по-французьки
Морква по-корейськи
Як приготувати соковиту моркву по-корейськи: рецепти на будь-який смак
Рецепт соусу до салату Цезар — вийде як у ресторані
Цезар вийде, як у ресторані! Приготуй соус до салату за рецептом Володимира Ярославського
Що не можна їсти при циститі
Уникай цих продуктів, щоб полегшити стан: дієта при циститі

Відео
0:02:36
Страва для затишного вечора: що таке фондю та як його готувати — рецепт від шеф-кухаря

Пам’ятник Катерині в Одесі — все! Остаточно. Яка його доля наразі та де його розмістять
0:02:29
Андрій Кореневич
У неволі залишається щонайменше 750 захисників Маріуполя: що розповів звільнений Андрій Кореневич
Комендантська година на Новий рік
Як будемо відзначати: що відомо про комендантську годину на новорічну ніч
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
С-300: характеристики ракети
Ракети С-300: характеристики, класифікація та де їх використовують росіяни
Обстріли України 29 грудня: що відомо про вибухи в регіонах
Над Україною летять ракети. Що відомо про обстріл 29 грудня
0:02:43
Збір коштів на ЗСУ
Квіти Перемоги: як купити рідкісну рослину за півціни та допомогти ЗСУ
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:03:27
село Посад-Покровське новини
Повернулись додому, а там руїни: як виживає розбите вщент село Посад-Покровське
0:06:17
Бахмут
Психологічна допомога, трупи окупантів та наші втрати: калейдоскоп новин із Бахмута з перших уст
Більше відео
Як правильно вибирати та пити шампанське: поради
Читати далі
Вино від вина різниться: як обрати якісне шампанське та не сплутати з іншими ігристими
подарунок на новий рік
Читати далі
Свято наближається! Що подарувати друзям на Новий рік: список

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь