Страва для затишного вечора: що таке фондю та як його готувати — рецепт від шеф-кухаря

Ти й досі не знаєш, що легкого приготувати на свято? Шеф-кухар Андрій Величко вважає: сирне фондю ідеально підійде для затишного зимового вечора. До того ж, ця страва — дуже красиво виглядає, тож фондю не соромно презентувати й на новорічний стіл.

Що таке фондю

Фондю це традиційна альпійська страва з гарячого, плавленого із вином, сиру та шматочків хліба. З часом фондю стали готувати з різних продуктів: шоколаду, сиру з грибами, спецій. Та ідеальною стравою вважається класичне, сирне фондю.

Готується страва у спеціальному посуді, який знизу підігрівається невеличкою свічкою, а набирати продукти можна на шпажки.

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У такий рідкий і гарячий сир вмочують і їдять різні продукти — від хліба та картоплі до фруктів і в’яленого м’яса.

Рецепт фондю від Андрія Величка

Інколи до фондю додають часник та спеції для аромату. Дивися простий рецепт фондю, який ти легко приготуєш вдома!

Інгредієнти для фондю

500 г твердого сиру;

200−250 мл білого сухого вина;

2−3 зубчики часнику;

1 ст. л картопляного крохмалю.

Спеції на смак — мускатний горіх або гвоздика.

Інгредієнти, які вмочуємо у фондю

картопля — 5−6 шт.;

1−2 груші;

хліб;

сиров’ялене м’ясо;

За бажанням — корнішони, оливки, гриби, будь-які фрукти.

Приготування фондю

Відвари картоплю, яку ти вмочуватимеш у фондю. Також її можна запекти. Наріж картоплю смужками. Наріж грушу смужками. Хліб підсмаж до скоринки як тост. Також наріж смужками або кубиками. М’ясо розділи на шматочки. Для приготування фондю налий у сотейник чи “фондюшницю” вино, додай часник. Доведи до кипіння. Сир натри на тертці та порціями додавай до вина з часником. Зменшуй вогонь до мінімального та помішуй сир. За десять хвилин сир має повністю розтопитися — спробуй фондю та додай спеції за смаком. Для густоти додай трохи крохмалю, розведеного у невеликій кількості води. Подавай страву гарячою, вмочуй картоплю, хліб, оливки чи гриби, фрукти та овочі у фондю та насолоджуйся смаком!

Ідеально до сирного фондю смакуватиме засолена червона риба. Якщо хочеш самостійно засолити червону рибу, то радимо шукати рецепт для цього у нашому матеріалі.

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