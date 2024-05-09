Никто не готов, что и отец, и жена будут иметь рак. Как изменилась жизнь принца Уильяма после болезни членов семьи

После новостей об обнаружении рака у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и короля Чарльза принц Уильям взял на себя еще больше обязательств по представительству королевской семьи.

А источники, называющие себя приближенными к королевской семье, рассказали изданию People, как изменилась жизнь принца Уэльского после новостей о болезни жены и отца.

Как принц Уильям отреагировал на болезнь жены и отца

Лишь год назад, когда король Чарльз стал королем, Уильям стал на колени перед своим отцом и прочитал обет чествования королевской крови.

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Однако он, вероятно, не подозревал, как скоро ему придется вступить в свою королевскую судьбу и стать лицом семьи среди новостей о болезни жены и отца.

Когда Кейт Миддлтон сообщила о своей болезни, принц на время взял паузу от исполнения обязанностей, чтобы посвятить время жене и их трем детям.

Сейчас он снова вернулся к исполнению обязанностей и вскоре отправится в новые официальные поездки. Однако, несмотря на королевские обязательства, принц все еще остается главной поддержкой для жены.

Независимо от того, ты принц или нищий, никто не готов к тому, что и отец, и жена будут лечиться от рака. Уильям очень старается, — сообщают инсайдерские источники.

В течение своего 13-летнего брака принц и принцесса Уэльские отдавали приоритет личному времени с Джорджем, Шарлоттой и Луи. Они регулярно находили место в своих расписаниях, чтобы подвезти и забрать их из школы. Услугами няни старались не пользоваться.

Королевский биограф Роберт Лэйси добавляет:

— Из того, что мы знаем об их личной жизни, для Уильяма и Кейт времяпрепровождение со своими детьми является самым ценным и приятным, чем они могут заниматься.

Для Уильяма все зависит от здоровья Кейт, — говорит эксперт по делам монархии Ингрид Сьюард.

Инсайдеры также поделились, что Уильям считает нужным уделять как можно больше времени жене и детям, ведь, по его мнению, Кейт сможет быстрее поправиться.

А как заявление о раке короля Чарльза повлияло на Великобританию и что оно означает для наследников престола мы рассказывали раньше.

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