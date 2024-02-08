Боже, храни короля: как заявление о раке Чарльза III повлияло на страну и что это значит для наследников

Британская монархия, наверное, одна из самых известных в мире. За ней следят, ее обсуждают, ей посвящают книги, фильмы и сериалы. Британская монархия всегда должна была отвечать требованиям времени, но при этом оставаться образцом стабильности и постоянства.

Новый король Чарльза III, сошедший на престол после смерти матери, королевы Елизаветы II, всегда был за реформы в монархии, поэтому сейчас придерживается открытости и публично объявил о проблемах со здоровьем. Король Великобритании Чарльз III болен раком.

Для общества это вторая шокирующая новость от британской королевской семьи, ведь накануне объявления о раке у короля стало известно об операции у принцессы Кэтрин, она провела в больнице 13 дней и не сможет вернуться к исполнению своих обязанностей к Пасхе. Читай, что известно о раке у Короля Чарльза и что это значит для наследников престола.

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Британский король Чарльз III болен раком: что известно

Раньше все болезни королей и королев умалчивали, король Георг VI (дедушка Чарльза) болел раком легких, лечение держали в тайне от СМИ и даже некоторых людей из близкого окружения. Королева Елизавета II тоже не рассказывала публично о состоянии своего здоровья, только когда в феврале 2022 года заболела Covid-19, это не стали скрывать. Но король Чарльз III решил придерживаться политики открытости и прозрачности.

Согласно официальному заявлению Букингемского дворца, король решил поделиться своим диагнозом на широкую общественность, чтобы избежать спекуляций, а также помочь обществу понять людей с онкологией.

Но остается непонятным, какие именно органы затрагивает недуг. Известно лишь, что рак Чарльза III не связан с его недавней операцией из-за увеличения простаты.

Врачи оптимистично смотрят в будущее, ведь рак обнаружили на ранней стадии, лечение начали незамедлительно, так что у Его Величества есть все шансы на ремиссию.

Что означает рак короля Чарльза III для наследников

После сообщения об онкологии у короля эксперты стали анализировать такие изменения и строить прогнозы, чем политика открытости обернется для монархии.

Открытость короля получила одобрение от общества. Еще до коронации Чарльз говорил о различных реформах и приведении монархии в соответствие с современными обычаями. Члены королевской семьи часто ездят в разные страны с официальными визитами, чтобы быть в курсе событий, но сейчас они могут отойти от дел. Сам король нуждается в лечении, принцесса Уэльская также не будет исполнять обязанности к Пасхе, а принц Уэльский Уильям взял больничный, чтобы ухаживать за женой, пишет ЕТ.

В то же время, стало известно, что сразу после новости о болезни отца в Великобританию из Штатов приехал принц Гарри и уже встретился с королем, пишет Daily Mail. Впрочем, он не виделся с братом. Принцы не говорили долгое время после выхода книги Гарри Запасной. Но стоит отметить, что принц Гарри отказался от исполнения королевских обязанностей, и вернется ли к ним — неизвестно.

Как отмечает BBC Украина, если король не сможет выполнять свои обязанности, существует отлаженная конституционная процедура. Обязанности переходят к “государственным советникам”.

Сейчас к ним относятся королева Камилла, принц Уильям, принцесса Анна и принц Эдвард. Принц Гарри и герцог Йоркский (он же принц Эндрю) к ним больше не относятся, поскольку не являются работающими членами королевской семьи.

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Некоторые аналитики считают, что отсутствие монарха, пусть даже по уважительным обстоятельствам — не то, что нужно короне, переживающей кризис идентичности. Чем дольше король Великобритании проведет на больничном, тем дольше Великобритания будет жить без него, и пока трудно сказать, какие выводы она может сделать. Но королевские эксперты заявляют, что британская общественность была действительно шокирована и расстроена.

— Нация захочет объединиться вокруг короля и надеется на его полное выздоровление, — уверена королевский редактор издания The Sunday Times Роя Никха.

Вместе с тем, что британцы доброжелательно относятся к Чарльзу, оппозиция и апатия к короне тоже крепнут. Национальный центр социальных исследований обнаружил, что только 29% респондентов считают монархию “очень важной”. За 40 лет это самый низкий показатель.

Кто в королевской семье может претендовать на престол

Список претендентов на престол британской монархии достаточно длинный даже среди ближайших кандидатов. Преемником Чарльза III станет его старший сын Уильям, принц Уэльский.

Второе место принадлежит принцу Джорджу — старшему сыну Уильяма.

За ним следует родная сестра Джорджа — принцесса Шарлотта, а затем родной брат — принц Луи.

Пятым в очереди стоит младший сын Чарльза — принц Гарри, герцог Сассекский, несмотря на его отказ от исполнения королевских обязанностей.

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