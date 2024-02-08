Боже, храни короля: как заявление о раке Чарльза III повлияло на страну и что это значит для наследников

Богдана Макалюк, журналист сайта 08 февраля 2024, 10:15
Король Чарльз III хворий на рак: що відомо та що це значить для корони
Фото: Getty Images

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