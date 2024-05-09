Ніхто не готовий, що і батько, і дружина матимуть рак. Як змінилося життя принца Вільяма після хвороби членів родини

Після новин про виявлення раку в принцеси Уельської Кейт Міддлтон і короля Чарльза принц Вільям взяв на себе ще більше зобов’язань з представництва королівської родини.

А джерела, що називають себе наближеними до королівської сім’ї, розповіли виданню People, як змінилося життя принца Уельського після новин про хворобу дружини та батька.

Як принц Вільям відреагував на хворобу дружини та батька

Лише рік тому, коли король Чарльз став королем, Вільям став навколішки перед своїм батьком і прочитав обітницю вшанування королівської крові.

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Однак він, мабуть, не підозрював, як скоро йому доведеться вступити у свою королівську долю і стати обличчям родини серед новин про хворобу дружини та батька.

Коли Кейт Міддлтон повідомила про свою хворобу, принц на певний час взяв паузу від виконання обов’язків, щоб присвятити час дружині та їхнім трьом дітям.

Зараз він знову повернувся до виконання обов’язків та незабаром вирушить в нові офіційні поїздки. Проте, попри королівські зобов’язання, принц досі залишається головною підтримкою для дружини.

Незалежно від того, чи ти принц, чи жебрак, ніхто не готовий до того, що і батько, і дружина лікуватимуться від раку. Вільям дуже старається, — повідомляють інсайдерські джерела.

Упродовж свого 13-річного шлюбу принц і принцеса Уельські віддавали пріоритет приватному часу з Джорджем, Шарлоттою та Луї. Вони регулярно знаходили місце у своїх розкладах, щоб підвезти та забрати їх зі школи. Послугами няні намагалися не користуватися.

Королівський біограф Роберт Лейсі додає:

— З того, що ми знаємо про їхнє особисте життя, для Вільяма та Кейт проведення часу зі своїми дітьми є найціннішим і найприємнішим, чим вони можуть займатися.

Для Вільяма все залежить від здоров’я Кейт, — каже експертка зі справ монархії Інгрід Сьюард.

Інсайдери також поділилися, що Вільям вважає за потрібне приділяти якомога більше часу дружині та дітям, адже, на його думку, так Кейт зможе швидше одужати.

А як заява про рак короля Чарльза вплинула на Велику Британію та що вона означає для спадкоємців престолу ми розповідали раніше.

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