Боже, бережи короля: як заява про рак Чарльза III вплинула на країну та що це означає для спадкоємців

Британська монархія, напевно, одна з найвідоміших у світі. За нею слідкують, її обговорюють, їй присвячують книги, фільми та серіали. Британська монархія завжди мусила відповідати вимогам часу, але при цьому залишатися взірцем стабільності та сталості.

Новий король Чарльз III, який зійшов на престол після смерті матері, королеви Єлизавети II, завжди був за реформи у монархії, тому зараз дотримується відкритості й публічно оголосив про проблеми зі здоров’ям. Король Великої Британії Чарльз III хворий на рак.

Для суспільства це друга приголомшлива новина від британської королівської родини, адже напередодні оголошення про рак у короля стало відомо про операцію у принцеси Кетрін, вона провели у лікарні 13 днів і не зможе повернутися до виконання своїх обов’язків до Великодня. Читай, що відомо про рак у Короля Чарльз та що це означає для спадкоємців престолу.

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Британський король Чарльз III хворий на рак: що відомо

Раніше усі хвороби королів та королев замовчували, король Георг VI (дідусь Чарльза) хворів на рак легень, лікування тримали в таємниці від ЗМІ та навіть деяких людей з близького оточення. Королева Єлизавета II теж не розповідала публічно про стан свого здоров’я, лише коли у лютому 2022 року захворіла на Covid-19, це не стали приховувати. Але король Чарльз III виріши дотримуватися політики відкритості та прозорості.

Згідно з офіційним оголошенням Букінгемського палацу, король вирішив поділитися своїм діагнозом на широкий загал, щоб уникнути спекуляцій, а також допомогти суспільству зрозуміти людей з онкологією.

Але залишається незрозумілим, які саме органи зачіпає недуга. Відомо лише те, що рак Чарльза III не повʼязаний з його нещодавньою операцією через збільшення простати.

Лікарі оптимістично дивляться у майбутнє, адже рак виявили на ранній стадії, лікування розпочали терміново, тож Його Величність має всі шанси на ремісію.

Що означає рак короля Чарльза III для спадкоємців

Після повідомлення про онкологію у короля експерти стали аналізувати такі зміни та будувати прогнози, чим політика відкритості обернеться для монархії.

Відкритість короля отримала схвалення від суспільства. Ще до коронації Чарльз говорив про різні реформи та приведення монархії у відповідність до сучасних звичаїв. Члени королівської родини часто їздять до різних країн з офіційними візитами, щоб бути у курсі подій, але зараз вони можуть відійти від справ. Сам король потребує лікування, принцеса Уельська також не виконуватиме обов’язки до Великодня, а принц Уельський Вільям взяв лікарняний, щоб доглядати за дружиною, пише ЕТ.

Водночас стало відомо, що відразу після новини про хворобу батька до Великої Британії зі Штатів приїхав принц Гаррі та вже зустрівся з королем, пише Daily Mail. Утім, він не бачився з братом. Принци не розмовляли довгий час після виходу книги Гаррі Запасний. Але варто зазначити, що принц Гаррі відмовився від виконання королівських обов’язків, і чи повернеться до них — невідомо.

Як зазначає BBC Україна, якщо король не зможе виконувати свої обов’язки, існує налагоджена конституційна процедура. Обов’язки переходять до “державних радників”.

Зараз до них належать королева Камілла, принц Вільям, принцеса Анна і принц Едвард. Принц Гаррі й герцог Йоркський (він же принц Ендрю) до них більше не належать, оскільки не є працюючими членами королівської родини.

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Деякі аналітики вважають, що відсутність монарха, хай навіть через поважні обставини — не те, що треба короні, яка переживає кризу ідентичності. Чим довше король Великої Британії проведе на лікарняному, тим довше Велика Британія житиме без нього, і поки що важко сказати, яких висновків вона може дійти. Але королівські експерти заявляють, що британська громадськість була дійсно шокована і засмучена.

— Нація захоче об’єднатися навколо короля і сподівається на його повне одужання, — впевнена королівська редакторка видання The Sunday Times Роя Нікха.

Разом з тим, що британці доброзичливо ставляться до Чарльза, опозиція та апатія до корони теж міцнішають. Національний центр соціальних досліджень виявив, що лише 29% респондентів вважають монархію “дуже важливою”. За 40 років це найнижчий показник.

Хто у королівській родині може претендувати на престол

Список претендентів на престол британської монархії досить довгий навіть серед найближчих кандидатів. Наступником Чарльза III стане його старший син Вільям, принц Уельський.

Друге місце належить принцу Джорджу — старшому сину Вільяма.

За ним слідує рідна сестра Джорджа — принцеса Шарлотта, а потім рідний брат — принц Луї.

Пʼятим у черзі стоїть молодший син Чарльза — принц Гаррі, герцог Сассекський, попри його відмову від виконання королівських обовʼязків.

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