Портит осанку, но дело в гормонах! Почему появляется горб на шее и как его убрать

Часто с возрастом у людей на шее появляется горб. Его еще часто называют вдовий горб. Он появляется по нескольким причинам: из-за лишнего веса, гормонального дисбаланса, его развитию также способствует плохая осанка.

Мы расскажем, как убрать горб на шее и почему он появляется.

Почему появляется горб на шее

Основной причиной появления горба на шее является гормональный дисбаланс. У женщины после родов снижается уровень эстрогенов, которые стимулируют распад липидов. Тогда “жировые ловушки” организма начинают накапливать жир. К таким местам относится область шеи.

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Часто горб на шее появляется у женщин после 45 лет из-за гормональных изменений на фоне менопаузы. При этом у женщины может не быть лишнего веса.

У мужчин горб на шее появляется в результат неравномерного скопления жировой ткани вследствие липодистрофии.

Также влияют на появление горба на шее нарушение обмена веществ, прием токсичных лекарств, гормональные препараты и сидячая работа.

Как убрать горб на шее

Есть разные методы лечения, в том числе и медикаментозные, и с помощью липосакции. Но прежде чем начинать употреблять какие-то лекарства или следовать народным методам, надо обязательно проконсультироваться с врачом. Он сможет проверить анализы, узнать уровень гормонов и точно подобрать лечение.

Если горб еще на начальной стадии можно попробовать убрать его массажем или упражнениями. Также следовать правильному питанию.

Массаж усиливает кровообращение и устраняет застойные явления. Но начинать курс массажа надо также после консультации врача. Ведь причина появления горба может быть не только в гормонах. Если врач одобрил массаж, можно делать:

поверхностные поглаживания;

разминания, которые способствуют активизации кровотока,

выжимания,

растирания.

Упражнения для разминки шеи:

аккуратно и плавно вытянуть шею вперед, при этом не двигая плечами, и вернуться в исходное положение;

наклонить голову вперед и достать подбородком зону декольте. Потом запрокинуть голову назад и попытаться достать до плечей;

поворачивать голову из стороны в сторону;

приподнимать плечи, стараясь достать до ушей. Задержаться в таком положении на 20-30 секунд и опустить плечи;

наклонить голову на бок, стараясь коснуться ухом плеча. Задержаться в таком положении на 20-30 секунд.

Также врач может назначить физиотерапевтические процедуры. Чаще всего это лечение высокочастотным ультразвуком или импульсным током. Они помогают улучшить кровообращение в пораженной области.

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