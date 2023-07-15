Здоров'я та краса

Псує поставу, але справа в гормонах! Чому з’являється горб на шиї та як його прибрати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Липня 2023, 21:00
Як прибрати горб на шиї: поради, які не зашкодять
Фото: Pexels

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