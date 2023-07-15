Псує поставу, але справа в гормонах! Чому з’являється горб на шиї та як його прибрати

Часто з віком у людей на шиї з’являється горб. Його ще часто називають вдовиний горб. Він з’являється з кількох причин: через зайву вагу, гормональний дисбаланс, його розвитку також сприяє погана постава.

Ми розповімо, як прибрати горб на шиї та чому він з’являється.

Чому з’являється горб на шиї

Основною причиною появи горба на шиї є гормональний дисбаланс. У жінки після пологів знижується рівень естрогенів, які стимулюють розпад ліпідів. Тоді “жирові пастки” організму починають накопичувати жир. До таких місць належить область шиї.

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Часто горб на шиї з’являється у жінок після 45 років через гормональні зміни на фоні менопаузи. При цьому жінка може не мати зайвої ваги.

У чоловіків горб на шиї з’являється внаслідок нерівномірного скупчення жирової тканини через ліподистрофію.

Також впливають на появу горба на шиї порушення обміну речовин, приймання токсичних ліків, гормональні препарати та сидяча робота.

Як прибрати горб на шиї

Є різні методи лікування, зокрема і медикаментозні, і за допомогою ліпосакції. Але перш ніж починати вживати якісь ліки або користуватися народними методами, треба обов’язково проконсультуватися з лікарем. Він зможе перевірити аналізи, дізнатися рівень гормонів та точно підібрати лікування.

Якщо горб ще на початковій стадії, можна спробувати прибрати його масажем або вправами. Також слідувати правильному харчуванню.

Масаж посилює кровообіг та усуває застійні явища. Але розпочинати курс масажу треба також після консультації лікаря. Адже причина появи горба може бути не лише у гормонах. Якщо лікар схвалив масаж, можна робити:

поверхневі погладжування;

розминання, які сприяють активізації кровотоку,

вичавлювання,

розтирання.

Вправи на розминку шиї:

акуратно і плавно витягнути шию вперед, при цьому не рухаючи плечима, і повернутися у вихідне положення; нахилити голову вперед і дістати підборіддям зону декольте. Потім закинути голову назад і спробувати дістати плечі; повертати голову з боку на бік; підіймати плечі, намагаючись дістати до вух. Затриматись у такому положенні на 20-30 секунд і опустити плечі; нахилити голову вбік, намагаючись торкнутися вухом плеча. Затриматись у такому положенні на 20-30 секунд.

Також лікар може призначити фізіотерапевтичні процедури. Найчастіше це лікування високочастотним ультразвуком чи імпульсним струмом. Вони допомагають покращити кровообіг в ураженій ділянці.

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