Пережить войну со здоровой спиной — советы, как облегчить боль в спине самостоятельно

Из-за российской агрессии большая часть наших граждан вынуждена находиться в бомбоубежищах и укрытиях. Как правило, эти помещения не слишком оборудованы для комфортного пребывания – не только психологически, но и физически.
Одним из последствий длительного пребывания в неудобных позах возможно возникновение боли в спине. Поскольку в массажный кабинет нам еще не так близко, как бы того хотелось, Минздрав Украины дает несколько советов для самостоятельного облегчения такого состояния.
Это может быть привычная гимнастика, которая является возможной в ваших условиях.
Кстати, боль в спине может соответствовать 2 типам. Определите, какой именно у вас и следуйте следующим рекомендациям.
Такой тип боли характерен именно в сидячем положении или наклоне туловища вперед. Облегчение наступает тогда, когда вы наклоняетесь назад. В случае этого типа боли следует делать следующее:
Конечно, не у каждого есть массажные ролики. Можете использовать полотенце или небольшую подушку.
Вот такая упрощенная физическая активность.
Для него характерно уменьшение боли при наклоне вперед и в положении сидя. Усиливается при прогибе в пояснице назад или при длительном стоянии и ходьбе. В таком случае следует делать следующее:
Если это невозможно, старайтесь менять опору на ноги, сгибайте их в коленях. Можно ставить ногу на любую импровизированную подставку.
Лекарства можно принимать как в виде таблеток, так и в форме геля.
Важно: принимать таблетированные лекарства можно только после приема пищи для предупреждения проблем с желудком.
Что такое посттравматическое расстройство, почему возникает и как его лечить — читайте в материале.