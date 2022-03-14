Пережить войну со здоровой спиной — советы, как облегчить боль в спине самостоятельно

Из-за российской агрессии большая часть наших граждан вынуждена находиться в бомбоубежищах и укрытиях. Как правило, эти помещения не слишком оборудованы для комфортного пребывания – не только психологически, но и физически.

Одним из последствий длительного пребывания в неудобных позах возможно возникновение боли в спине. Поскольку в массажный кабинет нам еще не так близко, как бы того хотелось, Минздрав Украины дает несколько советов для самостоятельного облегчения такого состояния.

Несколько простых советов для уменьшения дискомфорта в спине:

Как только возникает возможность – прибегайте к любой физической активности.

Это может быть привычная гимнастика, которая является возможной в ваших условиях.

Попытайтесь согреть те участки спины, в которых чувствуете боль. Если это возможно – не гнушайтесь попросить кого-то помассировать вам проблемный участок.

Кстати, боль в спине может соответствовать 2 типам. Определите, какой именно у вас и следуйте следующим рекомендациям.

1-й тип боли в спине

Такой тип боли характерен именно в сидячем положении или наклоне туловища вперед. Облегчение наступает тогда, когда вы наклоняетесь назад. В случае этого типа боли следует делать следующее:

Использовать ролики (валики) под поясницу в лежащем и сидячем положениях.

Конечно, не у каждого есть массажные ролики. Можете использовать полотенце или небольшую подушку.

Как можно больше ходите.

Вот такая упрощенная физическая активность.

2-ой тип боли в спине

Для него характерно уменьшение боли при наклоне вперед и в положении сидя. Усиливается при прогибе в пояснице назад или при длительном стоянии и ходьбе. В таком случае следует делать следующее:

Избегайте продолжительного положения стоя.

Если это невозможно, старайтесь менять опору на ноги, сгибайте их в коленях. Можно ставить ногу на любую импровизированную подставку.

Избегайте положений, в которых руки находятся над головой.

Если у вас есть возможность и потребность в приеме лекарств, можно:

Нестероидные противовоспалительные средства (Диклофенак, Ибупрофен).

Лекарства можно принимать как в виде таблеток, так и в форме геля.

Важно: принимать таблетированные лекарства можно только после приема пищи для предупреждения проблем с желудком.

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