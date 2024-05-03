Как убрать желтизну с пластика: способы, которые подойдут для домашних условий

Полочки в холодильнике, дверцы микроволновки или пластиковые оконные рамы со временем могут желтеть. Это выглядит не очень эстетично. Если ты решил (-а) заняться генеральной уборкой жилья, рассказываем, как убрать желтизну с пластика — все доступные способы.

Как убрать желтизну с пластика — простые способы

Чтобы не потратить на уборку весь день или не заказывать клининг, делимся с тобой всеми простыми и доступными способами, чем отбелить пластик от желтизны. Эти средства точно найдутся дома!

Самым простым и доступным способом отбелить пластик от желтизны — есть сочетание соды и перекиси водорода. Сделай пасту — столовую ложку соды смешай с половиной столовой ложки перекиси водорода. Нанеси эту пасту тряпкой на пожелтевшие места и оставь на 20 минут, а затем хорошо потри и смой смесь.

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Если у тебя есть зубная паста для отбеливания, попробуй использовать ее для пластика. Небольшое количество пасты намажь на место загрязнения, почисти его старой зубной щеткой или жесткой стороной губки.

Способ убрать желтизну из пластика с помощью хозяйственного мыла — несложный и бюджетный. Натри кусок мыла на средней терке, залей теплой водой и сделай мыльный раствор. Нанеси его губкой на пожелтевший пластик, и через полчаса смой.

С помощью уксуса можно отбелить пластик от желтизны. Сначала надень перчатки для уборки. Затем ватный диск или тряпку смочи в уксусе, потри пластик. На время уборки желательно открыть окна и не применять этот способ к тонкому или окрашенному пластику.

Отбелить пластик можно также благодаря лимонной кислоте. Не забывай про перчатки, чтобы не травмировать кожу рук. Столовую ложку лимонной кислоты раствори в стакане теплой воды. Губкой или тряпкой нанеси смесь на пожелтевшие места. Потри, подожди 30 минут, а потом смой.

Также можно попробовать потереть пожелтевшие участки пластика половинкой лимона. Это тоже нужно делать в перчатках.

Раньше мы рассказывали, как убрать клей от наклейки.

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