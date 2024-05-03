Як прибрати жовтизну з пластику: способи, що підійдуть для домашніх умов

Полички в холодильнику, дверцята мікрохвильовки чи пластикові віконні рами з часом можуть жовтіти. Це має не дуже естетичний вигляд. Якщо ти саме вирішив (-ла) зайнятися генеральним прибиранням житла, розповідаємо, як прибрати жовтизну з пластику — всі доступні способи.

Як прибрати жовтизну з пластику — прості способи

Щоб не витратити на прибирання увесь день чи не замовляти клінінг, ділимося з тобою всіма простими і доступними способами, чим відбілити пластик від жовтизни. Ці засоби точно знайдуться вдома!

Найпростішим та найдоступнішим способом відбілити пластик від жовтизни — є поєднання соди та перекису водню. Зроби пасту — столову ложку соди змішай з половиною столової ложки перекису водню. Нанеси цю пасту ганчіркою на пожовклі місця і лиши на 20 хвилин, а потім добре потри і змий суміш.

Зараз також дивляться

Якщо в тебе є зубна паста для відбілювання, спробуй використати її для пластику. Невелику кількість пасти намасти на місце забруднення, почисть його старою зубною щіткою чи жорсткою стороною губки.

Спосіб прибрати жовтизну з пластику за допомогою господарського мила — нескладний та бюджетний. Натри шматок мила на середній тертці, залий теплою водою та зроби мильний розчин. Нанеси його губкою на пожовклий пластик, і за півгодини змий.

За допомогою оцту також можна відбілити пластик від жовтизни. Спершу вдягни рукавички для прибирання. Потім ватний диск чи ганчірку змочи в оцті, потри пластик. На час прибирання бажано відкрити вікна і не застосовувати цей спосіб до тонкого чи пофарбованого пластику.

Відбілити пластик також можна завдяки лимонній кислоті. Не забувай про рукавички, щоб не травмувати шкіру рук. Столову ложку лимонної кислоти розчини у склянці теплої води. Губкою чи ганчіркою нанеси суміш на пожовтілі місця. Потри, зачекай 30 хвилин, а потім змий.

Також можна спробувати потерти пожовтілі ділянки пластику половинкою лимона. Це теж слід робити в рукавичках.

Раніше ми розповідали, як прибрати клей від наклейки.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.