Блюдо, без которого Рождество — не Рождество: как варить кутью

Наши прабабушки и прадедушки варили кутью по разным рецептам. Например, в Закарпатье популярностью пользуется блюдо, приготовленное на узваре.
А вот жители Луганской и Донецкой областей часто варят кутью из риса. Однако во многих регионах готовят кутью именно из зерен пшеницы, мака, меда и орехов.
Также главное рождественское блюдо варят из перловой крупы, риса и пшена. Как варить кутью и что для этого нужно — читай в материале.
Для наших предков кутья всегда имела особое значение. Ее нужно пробовать в первую очередь за рождественским столом.
Даже если подавали многие другие блюда, такие как рыба, клецки или капусту. Взяв в руки ложку и тарелку, нужно сначала съесть немного свежей кутьи.
Даже если подавали многие другие блюда, такие как рыба, клецки или капусту. Взяв в руки ложку и тарелку, нужно сначала съесть немного свежей кутьи.
Так мы делаем и сейчас для того, чтобы помянуть и почтить умерших предков. Считается, что именно на Рождество покинувшие нас члены семьи приходят в дома, чтобы побыть рядом с нами и отведать кутьи.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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