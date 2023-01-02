Страва, без якої Різдво — не Різдво: як варити кутю

Наші прабабусі та прадідусі варили кутю за різнними рецептами. Наприклад, на Закарпатті популярністю користується страва, приготована на узварі.
А от жителі Луганської та Донецької областей часто варять кутю із рису. Однак у багатьох регіонах готують кутю саме із зерен пшениці, маку, меду і горіхів.
Також головну різдвяну страву роблять із перлової крупи, рису та пшона. Як варити кутю і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Для наших предків кутя із давніх-давен мала особливе значення. Її завжди потрібно куштувати у першу чергу за різдвяним столом.
Навіть якщо подавали багато інших страв, таких як риба, галушки або капуста. Взявши в руки ложку та тарілку, потрібно спочатку з’їсти трішки свіжої куті.
Навіть якщо подавали багато інших страв, таких як риба, галушки або капуста. Взявши в руки ложку та тарілку, потрібно спочатку з’їсти трішки свіжої куті.
Так ми робимо і зараз для того, або пом’янути та вшанувати померлих предків. Вважається, що саме на Різдво члени родини, які нас покинули, приходять у домівки, аби побути поряд з нами і скуштувати куті.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
А якщо ти якраз шукаєш ідеї на сьогоднішній вечір, читай, як приготувати вечерю, наче з ресторану, за кілька хвилин.
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