Как выбрать беспроводные наушники: важные нюансы

Казалось бы, что может быть сложного в выборе беспроводных наушников? Купил(-а) любую модель с симпатичным дизайном — и слушаешь музыку в удовольствие.

Однако на деле не все так просто, ведь наушники отличаются друг от друга не только внешне, но и по техническим характеристикам. Некоторые особенности конструкции и “начинки” гораздо важнее внешней привлекательности. Их и нужно учитывать при выборе, чтобы не попасть в просак.

Тип наушников

По способу подключения устройства делят на обычные и полностью беспроводные. Отличительная черта первых — наличие короткого провода или оголовья, соединяющего два наушника из пары между собой. Вторые — физически не соединены друг с другом и взаимодействуют по протоколу Bluetooth.

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В зависимости от размеров и особенностей “посадки” выделяют такие разновидности:

Беспроводные вакуумные наушники . Они входят в ушной канал, хорошо прилегают к его стенкам и гарантируют хорошее шумоподавление. Наушники-вкладыши. Известны также как “таблетки” или “пуговки”. Они неглубоко закладываются в ушную раковину. Накладные наушники. Большие модели, которые накладываются на ухо и закрывают раковину полностью или частично.

На каждый день оптимальны “затычки” со сменными амбушюрами. Они хорошо сидят и подходят для использования даже при активном образе жизни.

Накладные модели комфортно использовать в путешествиях. При наличии встроенного микрофона они подходят для гейминга и стримов.

Вкладыши универсального размера стоит выбрать, если не хочется заморачиваться с подбором удобных амбушюр.

Эргономика

Все беспроводные наушники можно разделить на три категории: без дополнительных крепежей, с заушинами, с регулируемой дугой.

Модели, которые держатся в ухе только за счет анатомического форм-фактора, удобные и минималистичные. Благодаря небольшому весу, не ощущаются, что одновременно и плюс, и минус. Преимущество — отсутствие дискомфорта, недостаток — риск потери.

У устройств с заушинами оригинальный дизайн и их сложнее потерять. Правда, фиксатор может давить на заднюю поверхность уха.

Наушники с оголовьем или затылочной дужкой легко адаптируются под размер головы. В них приятно работать или играть без резких движений. Если много трясти или крутить головой, могут появиться неприятные ощущения, так как накладные модели достаточно увесистые. Кроме того, летом в таких наушниках жарковато.

Показатели автономности

Время работы варьируется в зависимости от энергоемкости встроенного аккумулятора. Чем миниатюрнее пара, тем сложнее добиться высокой автономности. Большие элементы питания просто не помещаются в крохотный корпус. Производители улучшают автономность при помощи специальных зарядных кейсов. С учетом ресурса батареи в футляре хорошие наушники могут в среднем продержаться от 12 до 24 часов.

У накладных наушников, заряжающихся напрямую от розетки, автономность выше, так как в них стоят батареи большего размера и, соответственно, увеличенной емкости. К тому же, многие модели — комбинированные. В случае полной разрядки они продолжают работать при подключении через кабель.

Шумоподавление

Встроенный шумодав точно не помешает, особенно если в планах — использование наушников в шумных местах. Система шумоподавления пригодится, когда нужно оградиться от звуков извне, например:

во время важного разговора на улице, в торговом центре, в общественном транспорте;

при перелете в самолете;

во время прохождения компьютерной игры со звуковыми эффектами, влияющими на прогресс игрока.

Лучше отдавать предпочтение моделям с несколькими режимами шумоподавления, в числе которых — “Прозрачность”.

Диапазон частот

У большинства современных решений диапазон — 20–20000 Гц. Этого достаточно для воспроизведения звуков, которые может воспринять человеческое ухо. Такой показатель обеспечивает корректное звучание высоких и средних частот, а также басов.

Увеличенный диапазон зачастую — просто маркетинговый ход, поэтому переплачивать за него не стоит.

Также стоит уделить внимание возможностям подключения. Разумно выбирать модели, которые могут взаимодействовать с гаджетами на разных операционных системах. Так наушники можно будет использовать даже при переходе с Android на IOS или наоборот.

Хочется больше разумных решений? Читай о портативной зарядной станции: для чего она нужна и как выбрать качественную.

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