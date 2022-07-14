Як обрати бездротові навушники: важливі нюанси

Здавалося б, що складного у виборі бездротових навушників? Купив(-ла) будь-яку модель з красивим дизайном — і слухаєш музику у задоволення.
Однак насправді не все так просто, адже навушники відрізняються між собою не лише зовні, а й за технічними характеристиками. Деякі особливості конструкції та “начинки” набагато важливіші за зовнішню привабливість. Саме їх потрібно враховувати під час вибору, щоб не потрапити в халепу.
За способом підключення пристрою виділяють звичайні та повністю бездротові навушники. Відмінна риса перших — наявність короткого дроту або оголів’я, що з’єднує два навушники з пари між собою. Другий тип передбачає, що навушники фізично не з’єднані між собою і взаємодіють за протоколом Bluetooth.
Залежно від розмірів та особливостей “посадки” виділяють такі різновиди:
На щодень оптимальним варіантом будуть “затички” зі змінними амбушурами. Вони добре сидять і підходять для використання навіть за активного способу життя.
Вкладиші універсального розміру варто обрати, якщо не хочеш витрачати час на підбір зручних амбушурів.
Накладні моделі зручно використовувати у подорожах. За наявності вбудованого мікрофона вони підходять для геймінгу та стриму.
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Всі бездротові навушники можна розділити на три категорії: без додаткових кріплень, із завушинами, з регульованою дугою.
Моделі, які тримаються у вусі тільки шляхом анатомічного форм-фактора, зручні та мінімалістичні. Завдяки невеликій вазі вони не відчуваються, що водночас є і перевагою, і недоліком. Перевага — у відсутності дискомфорту, недолік — у ризику втратити пристрій.
У пристроїв із завушинами оригінальний дизайн, їх складніше втратити. Щоправда, фіксатор може тиснути на задню поверхню вуха.
Навушники з оголів’ям або потиличною дужкою легко адаптуються до розміру голови. У них приємно працювати чи грати без різких рухів. Якщо ж звик(-ла) трясти або крутити головою, можуть з’явитися неприємні відчуття, оскільки накладні моделі досить важкі. Крім того, влітку у таких навушниках спекотно.
Час роботи залежить від енергоємності вбудованого акумулятора. Чим мініатюрніша пара, тим складніше досягти високої автономності. Великі елементи живлення просто не вміщаються у крихітний корпус. Виробники покращують автономність за допомогою спеціальних зарядних кейсів.
З урахуванням ресурсу батареї у футлярі гарні навушники можуть в середньому протриматися від 12 до 24 годин.
У накладних навушників, що заряджаються безпосередньо від розетки, автономність вища, тому що в них стоять батареї більшого розміру і, відповідно, збільшеної ємності. До того ж багато моделей — комбіновані. У разі повної розрядки вони продовжують працювати при підключенні через кабель.
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Вбудоване шумопоглинання точно не завадить, особливо, якщо ти плануєш користуватися навушниками у шумних місцях. Система шумопоглинання стане у пригоді, коли потрібно відсторонитися від звуків ззовні, наприклад:
Краще віддавати перевагу моделям з декількома режимами шумопоглинання, серед яких “Прозорість”.
Більшість сучасних моделей використовують діапазон — 20–20000 Гц. Цього достатньо для відтворення звуків, які може сприйняти людське вухо. Такий показник забезпечує коректне звучання високих та середніх частот, а також басів.
Збільшений діапазон — найчастіше просто маркетинговий хід, тож і переплачувати за нього не варто.
Також приділи увагу можливостям підключення. Розумно обирати моделі, які можуть взаємодіяти з гаджетами на різних операційних системах. Так навушники можна буде використовувати навіть при переході з Android на IOS або навпаки.
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