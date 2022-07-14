Як обрати бездротові навушники: важливі нюанси

Здавалося б, що складного у виборі бездротових навушників? Купив(-ла) будь-яку модель з красивим дизайном — і слухаєш музику у задоволення.

Однак насправді не все так просто, адже навушники відрізняються між собою не лише зовні, а й за технічними характеристиками. Деякі особливості конструкції та “начинки” набагато важливіші за зовнішню привабливість. Саме їх потрібно враховувати під час вибору, щоб не потрапити в халепу.

Тип навушників

За способом підключення пристрою виділяють звичайні та повністю бездротові навушники. Відмінна риса перших — наявність короткого дроту або оголів’я, що з’єднує два навушники з пари між собою. Другий тип передбачає, що навушники фізично не з’єднані між собою і взаємодіють за протоколом Bluetooth.

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Залежно від розмірів та особливостей “посадки” виділяють такі різновиди:

Бездротові вакуумні навушники. Вони входять у вушний канал, добре прилягають до його стінок і гарантують гарне шумопоглинання. Навушники-вкладиші. Відомі також як “таблетки” або “ґудзики”. Вони неглибоко закладаються у вушну раковину. Накладні навушники. Великі моделі, які накладаються на вухо та закривають раковину повністю або частково.

На щодень оптимальним варіантом будуть “затички” зі змінними амбушурами. Вони добре сидять і підходять для використання навіть за активного способу життя.

Вкладиші універсального розміру варто обрати, якщо не хочеш витрачати час на підбір зручних амбушурів.

Накладні моделі зручно використовувати у подорожах. За наявності вбудованого мікрофона вони підходять для геймінгу та стриму.

Ергономіка

Всі бездротові навушники можна розділити на три категорії: без додаткових кріплень, із завушинами, з регульованою дугою.

Моделі, які тримаються у вусі тільки шляхом анатомічного форм-фактора, зручні та мінімалістичні. Завдяки невеликій вазі вони не відчуваються, що водночас є і перевагою, і недоліком. Перевага — у відсутності дискомфорту, недолік — у ризику втратити пристрій.

У пристроїв із завушинами оригінальний дизайн, їх складніше втратити. Щоправда, фіксатор може тиснути на задню поверхню вуха.

Навушники з оголів’ям або потиличною дужкою легко адаптуються до розміру голови. У них приємно працювати чи грати без різких рухів. Якщо ж звик(-ла) трясти або крутити головою, можуть з’явитися неприємні відчуття, оскільки накладні моделі досить важкі. Крім того, влітку у таких навушниках спекотно.

Показники автономності

Час роботи залежить від енергоємності вбудованого акумулятора. Чим мініатюрніша пара, тим складніше досягти високої автономності. Великі елементи живлення просто не вміщаються у крихітний корпус. Виробники покращують автономність за допомогою спеціальних зарядних кейсів.

З урахуванням ресурсу батареї у футлярі гарні навушники можуть в середньому протриматися від 12 до 24 годин.

У накладних навушників, що заряджаються безпосередньо від розетки, автономність вища, тому що в них стоять батареї більшого розміру і, відповідно, збільшеної ємності. До того ж багато моделей — комбіновані. У разі повної розрядки вони продовжують працювати при підключенні через кабель.

Шумопоглинання

Вбудоване шумопоглинання точно не завадить, особливо, якщо ти плануєш користуватися навушниками у шумних місцях. Система шумопоглинання стане у пригоді, коли потрібно відсторонитися від звуків ззовні, наприклад:

під час важливої ​​розмови на вулиці, у торговельному центрі, у громадському транспорті;

під час перельоту в літаку;

під час проходження комп’ютерної гри зі звуковими ефектами, які впливають на прогрес гравця.

Краще віддавати перевагу моделям з декількома режимами шумопоглинання, серед яких “Прозорість”.

Діапазон частот

Більшість сучасних моделей використовують діапазон — 20–20000 Гц. Цього достатньо для відтворення звуків, які може сприйняти людське вухо. Такий показник забезпечує коректне звучання високих та середніх частот, а також басів.

Збільшений діапазон — найчастіше просто маркетинговий хід, тож і переплачувати за нього не варто.

Також приділи увагу можливостям підключення. Розумно обирати моделі, які можуть взаємодіяти з гаджетами на різних операційних системах. Так навушники можна буде використовувати навіть при переході з Android на IOS або навпаки.

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