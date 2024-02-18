Как вырастить перец на подоконнике: готовимся к хорошему урожаю

Перец — теплолюбивое растение, поэтому его можно выращивать только рассадным способом. Лучшие условия для выращивания — это сажать в отапливаемых теплицах, или, если таковых нет, то удобнее всего получать рассаду на подоконнике. Читай, как выращивать перец на подоконнике и правильно ухаживать за ним.
Чтобы получить хороший урожай, нужно пройти следующие этапы:
Почва для выращивания рассады перца должна быть рыхлая, с содержанием питательных веществ, нейтральной реакцией. Ее можно приобрести в магазинах или сделать самому в домашних условиях.
Оптимальная температура для прорастания семян перца — 22-24°C.
Срок посева перца на рассаду — конец февраля — начало марта.
Оптимальная температура для прорастания семян перца — 22-24°C.
Срок посева перца на рассаду — конец февраля — начало марта.
Чтобы обеззаразить семена от вирусной и грибной инфекции, их держат в 2% растворе марганцовки при комнатной температуре в течение 20 мин с последующей промывкой в холодной воде. Когда нет марганцовки есть еще два способа: с помощью перекиси водорода или борной кислоты.
Обеззараживание с помощью перекиси водорода:
Обеззараживание семян борной кислотой:
После этого семена на 2 суток заворачивают во влажную ткань и помещают в полиэтиленовый пакет, чтобы они не высохли.
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Лучший способ выращивания рассады перца в домашних условиях — посев предварительно пророщенных семян или проростков длиной 5-8 мм в горшки с грунтом. При температуре в помещении 25°C всходы появляются на 3-5-й день.
Воспользуйтесь нашими советами и советами специалистов-садоводов и получи урожай сочного, ароматного перца.
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