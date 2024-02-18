Как вырастить перец на подоконнике: готовимся к хорошему урожаю

Перец — теплолюбивое растение, поэтому его можно выращивать только рассадным способом. Лучшие условия для выращивания — это сажать в отапливаемых теплицах, или, если таковых нет, то удобнее всего получать рассаду на подоконнике. Читай, как выращивать перец на подоконнике и правильно ухаживать за ним.

Чтобы получить хороший урожай, нужно пройти следующие этапы:

Подготовка почвы. Обеззараживание семян. Посев семян. Уход за рассадой. Условия закалки рассады до высадки в открытый грунт.

Как вырастить перец на подоконнике в домашних условиях

Подготовка почвы

Почва для выращивания рассады перца должна быть рыхлая, с содержанием питательных веществ, нейтральной реакцией. Ее можно приобрести в магазинах или сделать самому в домашних условиях.

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Как сделать грунт

К 2 частям огородной земли, добавить 1 часть перегноя, древесной золы (большую горсть на 1 ведро перегноя или гноя), 1 часть торфа и 1 часть опилок или большого зернистого песка. Землю из огорода лучше брать там, где в течение последних 3-4 лет не выращивали помидор, баклажан, перец, физалис, картофель. Перец очень чувствителен к уровню кислотности и содержанию солей в почве. Для уменьшения кислотности в грунт нужно внести 15 г доломитовой муки на 1 кг земли или извести. Подготовленную таким образом рассадную почву засыпают в прочные пленочные мешки и хранят до посева. При использовании промышленного субстрата для рассады, купленного в садовом центре, нужно на 5 л грунта добавить 1,5 песка, 1-2 столовых ложки золы, 1-2 ложки доломитовой муки или извести и 1 ложку комплексных удобрений.

Обеззараживание семян

Оптимальная температура для прорастания семян перца — 22-24°C. Срок посева перца на рассаду — конец февраля — начало марта.

Чтобы обеззаразить семена от вирусной и грибной инфекции, их держат в 2% растворе марганцовки при комнатной температуре в течение 20 мин с последующей промывкой в холодной воде. Когда нет марганцовки есть еще два способа: с помощью перекиси водорода или борной кислоты.

Обеззараживание с помощью перекиси водорода:

В 2-3% раствор перекиси водорода, предварительно нагретый до 38-40°C, помещают семена и выдерживают в течение 7-8 минут.

Обеззараживание семян борной кислотой:

0,5 ч. ложки борной кислоты в 1 ст. воды нагреть до +25°C и замочить семена на 2-3 часа. Затем хорошо промыть под струей воды.

После этого семена на 2 суток заворачивают во влажную ткань и помещают в полиэтиленовый пакет, чтобы они не высохли.

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Как выращивать перец на подоконнике

Посев семян

Лучший способ выращивания рассады перца в домашних условиях — посев предварительно пророщенных семян или проростков длиной 5-8 мм в горшки с грунтом. При температуре в помещении 25°C всходы появляются на 3-5-й день.

Уход за рассадой

Первые 2-3 дня после появления всходов поливать рассаду не следует — если земля сухая, ее увлажняют с помощью опрыскивателя. Когда развернутся семядольные листики, рассаду начинают поливать теплой (30°C) водой.

При этом очень важна хорошая вентиляция растений, однако учтите, что рассада перца не переносит холодного воздуха из форточки. На подоконниках растения могут пострадать от перегрева, вызванного батареями парового отопления. А чтобы этого не произошло, устанавливают щиты из фольги, картона или фанеры. Для хорошего роста корней можно дать растениям гумат калия (25 мл 10 л воды). К моменту образования 5-6-го настоящего листа рассада растет медленно. В дальнейшем наблюдается ее бурный рост и именно в это время желательно полить ее раствором микроэлементов.

Условия закалки рассады до высадки в открытый грунт

Когда рассада будет иметь 7-8 настоящих листьев, крупные бутоны и достигнет высоты 20-25 см, ее закаляют. На 7-10 дней помещают в условия с пониженной температурой: сначала — 18°C, затем — 14°C.

Для этого выносят растения на балкон, веранду, под прямые солнечные лучи. За 2-3 дня до высадки в открытую почву рассаду оставляют там и на ночь, не допуская воздействия слишком холодного воздуха. К моменту высадки рассада перца должна быть здоровой, закаленной, с 8 и более настоящими листьями и хорошо сформированными бутонами.

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Воспользуйтесь нашими советами и советами специалистов-садоводов и получи урожай сочного, ароматного перца.

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