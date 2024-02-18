Як виростити перець на підвіконні: готуємось до гарного урожаю

Перець — теплолюбна рослина, тому його можна вирощувати тільки розсадним способом. Найкращі умови для вирощування — це садити в опалюваних теплицях, або, якщо таких немає, то найзручніше отримувати розсаду на підвіконні. Читай, як вирощувати перець на підвіконні та як доглядати за ним.

Щоб отримати хороший урожай потрібно пройти такі етапи:

Підготовка ґрунту. Знезараження насіння. Посів насіння. Догляд за розсадою. Умови загартування розсади до висадки у відкритий ґрунт.

Як виростити перець на підвіконні в домашніх умовах

Підготовка ґрунту

Ґрунт для вирощування розсади перцю повинен бути пухкий, з вмістом поживних речовин, нейтральною реакцією та вологомісткий. Його можна придбати у відповідних магазинах або зробити самому в домашніх умовах. Зараз також дивляться Як зробити ґрунт До 2 частин городньої землі, додати 1 частину перегною, деревної золи (велику жменю на 1 відро перегною або гною), 1 частини торфу та 1 частини тирси або великий зернистий пісок. Землю з городу найкраще брати там, де протягом останніх 3-4 років не вирощували помідор, баклажан, перець, фізаліс, картоплю. Перець дуже чутливий до рівня кислотності та вмісту солей в ґрунті. Для зменшення кислотності в ґрунт потрібно внести 15 г доломітового борошна на 1 кг землі або вапна. Підготовлений таким чином розсадний ґрунт засипають в міцні плівкові мішки й зберігають до посіву. При використанні промислового субстрату для розсади, купленого в садовому центрі, потрібно на 5 л ґрунту додати 1,5 піску, 1-2 столові ложки золи, 1-2 ложки доломітового борошна або вапна й 1 ложку комплексних добрив.

Знезараження насіння

Оптимальна температура для проростання насіння перцю — 22-24°C. Термін посіву перцю на розсаду — кінець лютого — початок березня.

Щоб знезаразити насіння від вірусної та грибної інфекції, його тримають у 2% розчині марганцівки при кімнатній температурі протягом 20 хв з подальшим їх промиванням у холодній воді. Коли немає марганцівки є ще два способи: з допомогою перекису водню, або борної кислоти.

Знезараження з допомогою перекису водню:

У 2-3% розчин перекису водню, попередньо нагрітий до 38-40°C, поміщають насіння і витримують протягом 7-8 хвилин.

Знезараження насіння борною кислотою:

0,5 ч. ложки борної кислоти на 1 ст. води нагріти до + 25°C й замочити насіння на 2-3 години. Потім добре промити під струменем води.

Після цього насіння на 2 доби загортають у вологу тканину і поміщають в поліетиленовий пакет, щоб воно не висохло.

Як вирощувати перець на підвіконні

Посів насіння

Кращий спосіб вирощування розсади перцю в домашніх умовах — посів попередньо пророщеного насіння або проростків довжиною 5-8 мм в горщики з ґрунтом. При температурі в приміщенні 25°C сходи з’являються на 3-5-й день.

Догляд за розсадою

Перші 2-3 дні після появи сходів поливати розсаду не слід — якщо земля суха, її зволожують за допомогою обприскувача. Коли розгорнуться сім’ядольні листочки, розсаду починають поливати теплою (30°C) водою. При цьому дуже важлива хороша вентиляція рослин, проте врахуйте, розсада перцю не переносить холодного повітря з кватирки. На підвіконнях рослини можуть постраждати й від перегріву, викликаного батареями парового опалення. А щоб цього не сталося, встановлюють щити з фольги, картону або фанери. Для хорошого росту коренів можна дати рослинам гумат калію (25 мл на 10 л води). До моменту утворення 5-6-го справжнього листка розсада росте повільно. Надалі спостерігається її бурхливе зростання і саме в цей час бажано полити її розчином мікроелементів.

Умови загартування розсади до висадки у відкритий ґрунт

Коли розсада матиме 7-8 справжніх листків, великі бутони й досягне висоти 20-25 см, її загартовують. На 7-10 днів поміщають в умови зі зниженою температурою: спочатку — 18°C, потім — 14°C. Для цього виносять рослини на балкон, веранду, під прямі сонячні промені. За 2-3 дні до висадки у відкритий ґрунт розсаду залишають там і на ніч, не допускаючи впливу занадто холодного повітря. До моменту висадки розсада перцю повинна бути здоровою, загартованою, з 8 і більше справжніми листками та добре сформованими бутонами.

Як виростити перці прямо у себе на підвіконні: відео

Скористайтеся нашими порадами та порадами спеціалістів-садівників та отримай урожай соковитого, ароматного перцю.

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