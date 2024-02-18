Як виростити перець на підвіконні: готуємось до гарного урожаю

Перець — теплолюбна рослина, тому його можна вирощувати тільки розсадним способом. Найкращі умови для вирощування — це садити в опалюваних теплицях, або, якщо таких немає, то найзручніше отримувати розсаду на підвіконні. Читай, як вирощувати перець на підвіконні та як доглядати за ним.
Щоб отримати хороший урожай потрібно пройти такі етапи:
Ґрунт для вирощування розсади перцю повинен бути пухкий, з вмістом поживних речовин, нейтральною реакцією та вологомісткий. Його можна придбати у відповідних магазинах або зробити самому в домашніх умовах.
Оптимальна температура для проростання насіння перцю — 22-24°C.
Термін посіву перцю на розсаду — кінець лютого — початок березня.
Оптимальна температура для проростання насіння перцю — 22-24°C.
Термін посіву перцю на розсаду — кінець лютого — початок березня.
Щоб знезаразити насіння від вірусної та грибної інфекції, його тримають у 2% розчині марганцівки при кімнатній температурі протягом 20 хв з подальшим їх промиванням у холодній воді. Коли немає марганцівки є ще два способи: з допомогою перекису водню, або борної кислоти.
Знезараження з допомогою перекису водню:
Знезараження насіння борною кислотою:
Після цього насіння на 2 доби загортають у вологу тканину і поміщають в поліетиленовий пакет, щоб воно не висохло.
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Кращий спосіб вирощування розсади перцю в домашніх умовах — посів попередньо пророщеного насіння або проростків довжиною 5-8 мм в горщики з ґрунтом. При температурі в приміщенні 25°C сходи з’являються на 3-5-й день.
Скористайтеся нашими порадами та порадами спеціалістів-садівників та отримай урожай соковитого, ароматного перцю.
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