Какая система хранения лучше – рукава для зерна или элеватор

Во многих хозяйствах Украины завершается уборка зерновых, и аграриям необходимо решить, как организовать их длительное хранение. Можно договориться с ближайшим элеватором, который предоставляет услуги хранения, а можно купить рукава для зерна и загрузить урожай в них. Альтернативная технология хранения с каждым годом завоевывает все больше приверженцев.
Десятилетиями зерно сберегали в стационарных зернохранилищах – элеваторах, точнее, в системе силосов – металлических или железобетонных банок цилиндрической формы или квадратного сечения. Элеватор – это не только зернохранилище, это целый комплекс сооружений и оборудования для приемки, доведения до кондиционного состояния, хранения с контролем качества и последующей отгрузки зерна.
Существуют элеваторы разного масштаба и назначения, с полной и сокращенной комплектацией. Это высокотехнологичные комплексы, которые обеспечивают длительное хранение зерна и поддержание его качества в соответствии с самыми строгими нормативами. Но у традиционной технологии есть существенный недостаток – высокая стоимость хранения:
Все это отражается на стоимости хранения, к тому же хозяйствам, которые пользуются услугами элеваторов, приходится тратиться еще и на транспортировку зерна. Еще один минус: силосы элеватора – это не банковская ячейка, содержимое которой может забрать только арендатор.
Зерно от разных поставщиков может смешиваться в процессе загрузки и отгрузки, и качество зерна, которое забирает клиент элеватора, может существенно отличаться от качества того, то он сдал на хранение.
Рукава, в сущности, представляют собой очень длинные многослойные полиэтиленовые мешки, достаточно прочные, полностью герметичные. Конечно, они не могут заменить весь элеваторный комплекс, у такого решения есть некоторые минусы:
Но и плюсов у технологии немало:
Выпускаются рукава не только для сухого зерна, но и для сочных, консервированных кормов – силоса, сенажа. А еще существуют специальные ковши для их загрузки, сетки для защиты от птиц, системы утяжеления
Кстати, раньше мы рассказывали о первом тракторе на дистанционном управлении. Украинские аграрии и изобретатели могут все.
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