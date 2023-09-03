Какая система хранения лучше – рукава для зерна или элеватор

Во многих хозяйствах Украины завершается уборка зерновых, и аграриям необходимо решить, как организовать их длительное хранение. Можно договориться с ближайшим элеватором, который предоставляет услуги хранения, а можно купить рукава для зерна и загрузить урожай в них. Альтернативная технология хранения с каждым годом завоевывает все больше приверженцев.

Традиционная система хранения зерна

Десятилетиями зерно сберегали в стационарных зернохранилищах – элеваторах, точнее, в системе силосов – металлических или железобетонных банок цилиндрической формы или квадратного сечения. Элеватор – это не только зернохранилище, это целый комплекс сооружений и оборудования для приемки, доведения до кондиционного состояния, хранения с контролем качества и последующей отгрузки зерна.

Существуют элеваторы разного масштаба и назначения, с полной и сокращенной комплектацией. Это высокотехнологичные комплексы, которые обеспечивают длительное хранение зерна и поддержание его качества в соответствии с самыми строгими нормативами. Но у традиционной технологии есть существенный недостаток – высокая стоимость хранения:

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для создания элеватора необходимо оплатить услуги проектировщиков и строителей – затраты на строительство составляют около 200$ на каждую тонну зерна;

еще порядка 100$ на тонну уходит на закупку дорогостоящего оборудования;

на этом затраты не заканчиваются, ведь комплекс нуждается в регулярном техническом обслуживании;

для работы оборудования нужны источники энергии (в основном газ или жидкое топливо). В новых и модернизированных элеваторах используется более экономичное, энергоэффективное оборудование, тем не менее, это достаточно существенная статья расходов.

Все это отражается на стоимости хранения, к тому же хозяйствам, которые пользуются услугами элеваторов, приходится тратиться еще и на транспортировку зерна. Еще один минус: силосы элеватора – это не банковская ячейка, содержимое которой может забрать только арендатор.

Зерно от разных поставщиков может смешиваться в процессе загрузки и отгрузки, и качество зерна, которое забирает клиент элеватора, может существенно отличаться от качества того, то он сдал на хранение.

Альтернативная система хранения зерна – рукава

Рукава, в сущности, представляют собой очень длинные многослойные полиэтиленовые мешки, достаточно прочные, полностью герметичные. Конечно, они не могут заменить весь элеваторный комплекс, у такого решения есть некоторые минусы:

товарное зерно перед закладкой в рукава требует очистки и сушки, для этого необходимо дополнительное оборудование;

следует позаботиться о защите от птиц и грызунов, которые могут повредить рукав;

зерно после закладки в рукав невозможно вентилировать, так что срок его хранения не превышает года, а в случае высокой, некондиционной влажности сокращается;

стационарные хранилища служат годами, элеваторы – десятилетиями, а мобильные зернохранилища (рукава) одноразовые, при выгрузке содержимого они разрезаются.

Но и плюсов у технологии немало:

затраты на порядок ниже, чем при хранении в элеваторе;

рукава можно укладывать прямо на землю в поле, не требуются дополнительные площади, крытые помещения;

владельцы зерна не зависят от стороннего элеватора, не приходится прерывать процесс заготовки из-за отсутствия свободных силосов;

сокращаются затраты времени и транспортные затраты – не приходится везти зерно на элеватор, ждать в очереди;

можно организовать раздельную закладку зерна разных сортов, уровня влажности – владелец точно знает, где и какое зерно у него хранится;

за счет герметичности рукава через некоторое время после закладки зерна молочно-восковой, восковой спелости, высокой влажности процессы клеточного дыхания прекращаются, выделяется углекислый газ и происходит консервация. Для заготовки фуражного зерна это идеальное решение.

Выпускаются рукава не только для сухого зерна, но и для сочных, консервированных кормов – силоса, сенажа. А еще существуют специальные ковши для их загрузки, сетки для защиты от птиц, системы утяжеления

Кстати, раньше мы рассказывали о первом тракторе на дистанционном управлении. Украинские аграрии и изобретатели могут все.

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