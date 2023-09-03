Спелые арбузы и сочная морковь. Как фермеры сумели пережить испытание большой водой

Урожай этого года, без преувеличения, имеет героический привкус. Это касается и Севера, по которому постоянно бьют россияне, и Юга, несколько привыкшего к обстрелам и минам, и в этом году прошедшему испытание большой водой. Фермеры в Николаевской области умудрились собрать урожай арбузов, а в Херсонской области — выжить и не опустить руки, хотя это было непросто.

Фермер Александр Литвиненко перечисляет ущерб от большого наводнения. И если по поводу будки и туалета можно еще пошутить, то ореховый сад, весь урожай айвы, картофеля и свеклы — это совсем не смешно. Только из-за потери сада его убытки составили 40 тысяч гривен. В прошлом году заработать не дали захватчики.

Как только вода отошла, землю продисковал — то есть перемолол специальным агрегатом. Сейчас, под звуки взрывов, обрабатывает молодой картофель и надеется на урожай подсолнечника. Хотя без регулярного полива специалисты прогнозируют большие проблемы с урожаем в этом регионе. А еще и экологические проблемы.

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Больше всего от наводнения пострадала оккупированная часть Херсона. Без воды остался Крым. Однако последствия почувствует весь Юг.

А в Николаевскую область вода попала не из Каховского водохранилища.

Далеко, но смежные сосуды. Мы все это помним. Уровень воды что в Николаеве, что в Днепро-Бугском лимане — одинаковый. Это все секунды, и она поднимается, — рассказывает фермер Евгений Ващенко.

На соседском поле пшеницы в этом году нет, и сейчас люди помпой откачивают воду, чтобы хоть что-то выросло в следующем году. Свой урожай Евгений спас. Днем и ночью после большого наводнения он использовал земляной вал.

Сейчас угощает нас сладкими арбузами и хвастается сочной морковью. Правда, говорит, в этом году себестоимость урожая подскочила раз в 10. Да и окончательный ущерб никто не считал.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как собирают невероятный урожай арбузов в Закарпатье.

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