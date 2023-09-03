Lifestyle

Спелые арбузы и сочная морковь. Как фермеры сумели пережить испытание большой водой

Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 03 сентября 2023, 07:00

Больше видео
0:04:30
Нарешті з водою: жителям Марганця провели водопостачання
Берегли каждую каплю! Жителям Днепропетровской области провели водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
0:14:04
Як налаштуватися на довгу війну
Это важно осознать. Как настроиться на долгую войну: советы психолога
0:02:35
Шашлик і навіть відбивні: як годують військових на передовій
Шашлыки и отбивнушки! Как кормят украинских защитников на передке — репортаж с фронта
0:03:07
Відбудова амбулаторії у селі Загальці на Київщині: що відомо
Сделали лучше, чем была раньше: в Киевской области отстроили амбулаторию, которая важна для 13 сел
Смотреть больше

Последние видео
0:04:03
Врожай цього року

Спелые арбузы и сочная морковь. Как фермеры сумели пережить испытание большой водой
0:04:30
Нарешті з водою: жителям Марганця провели водопостачання
Берегли каждую каплю! Жителям Днепропетровской области провели водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
0:03:25
Спецпідрозділ Омега НГУ: як працює на Авдіївському напрямку
Пять минут на работу с БТРа, пока не взошло солнце! Как работают спецназовцы из отряда Омега
0:03:37
Віртуальні книжки
Чтение будущего! Виртуальная реальность в мире украинских книг и комиксов
0:04:58
Илья Михальчук
В плену ему ампутировали обе руки, но не убили силу духа. История украинского защитника Бахмута
0:06:28
Як викладають українську політику у Манчестерському університеті
Интерес к украинской политике вырос невероятно: как студенты в мире начали изучать деятельность нашей страны
0:14:04
Як налаштуватися на довгу війну
Это важно осознать. Как настроиться на долгую войну: советы психолога
0:02:35
Шашлик і навіть відбивні: як годують військових на передовій
Шашлыки и отбивнушки! Как кормят украинских защитников на передке — репортаж с фронта
0:03:07
Відбудова амбулаторії у селі Загальці на Київщині: що відомо
Сделали лучше, чем была раньше: в Киевской области отстроили амбулаторию, которая важна для 13 сел
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 2 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Нарешті з водою: жителям Марганця провели водопостачання
Читать дальше
Берегли каждую каплю! Жителям Днепропетровской области провели водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь