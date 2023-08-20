Сладкие и хрустящие, как херсонские: как собирают невероятный урожай арбузов на Закарпатье

На Закарпатье в разгар сезон арбузов. Местные фермеры начали выращивать их здесь промышленно, засадили полосатыми ягодами несколько сотен гектаров земли, чтобы удовлетворить спрос после потери херсонских арбузов. Потому что многие поля там до сих пор заминированы или оккупированы.

Закарпатский климат и почва хорошо подходят для этих полосатых ягод, уверяет аграрий Иштван Мезеи. На его поле созревают арбузы нескольких видов.

В этом году весна была холодная, а лето дождливое. Из-за этого арбузы созрели десять дней позже. Но урожай хороший, как в Херсоне, — до полусотни тонн с гектара.

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Фермер экспериментирует с сортами арбузов, от ранних до поздних. Все — голландские. Из-за дождей на поле выросли сорняки, но урожая они не повредили. Толстая кожа уберегла сочные ягоды от растрескивания.

Закарпатские арбузы сочные, сладкие, хрустящие и огромные. Каждый весом более десяти килограммов.

Собирают арбузы вручную. Местные и туристы арбузы покупают сразу с поля. Там их и дегустируют. Будут собирать арбузы на Закарпатье до конца сентября, так что арбузы еще подешевеют. Оттуда их будут везти в разные регионы Украины, чтобы витаминной ягоды хватило всем.

Хочешь отведать вкуснейший арбуз, но не знаешь, как его найти? Читай, как правильно выбрать арбуз.

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