Солодкі та хрумкі, як херсонські: як збирають неймовірний врожай кавунів на Закарпатті

На Закарпатті у розпалі сезон кавунів. Місцеві фермери почали вирощувати їх тут промислово, засадили смугастими ягодами кілька сотень гектарів землі, щоб задовольнити попит після втрати херсонських кавунів. Бо багато полів там досі заміновані або окуповані.

Закарпатський клімат і ґрунти добре підходять для цих смугастих ягід, запевняє аграрій Іштван Мезеі. На його полі дозрівають кавуни кількох сортів.

Цьогоріч весна була холодною, а літо дощове. Через це кавуни дозріли на десять днів пізніше. Та урожай хороший, як у Херсоні — до півсотні тонн із гектара.

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Фермер експериментує із сортами кавунів, від ранніх до пізніх. Усі — голландські. Через дощі на полі виросли бур’яни, але урожаю вони не зашкодили. Товста шкіра вберегла соковиті ягоди від розтріскування.

Закарпатські кавуни соковиті, солодкі, хрумкі та величезні. Кожен вагою понад десять кілограмів.

Збирають кавуни вручну. Місцеві й туристи кавуни купують одразу ж із поля. Там їх і дегустують. Збиратимуть баштанні на Закарпатті до кінця вересня, тож кавуни ще подешевшають. Звідти їх везтимуть у різні регіони Україні, щоб вітамінної ягоди вистачило усім.

Хочеш скуштувати найсмачніший кавун, але не знаєш, як його знайти? Читай, як правильно вибрати кавун.

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